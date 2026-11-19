Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, tır şoförlerinin vize sorununa ilişkin soru üzerine söz aldı.

Bulgaristan'ın uğraşarak Schengen Bölgesi'ne girdiğini, Schengen Bölgesi'ne girildiğinde Avrupa Birliği'nin (AB) vize uygulamaları standardizasyonuna bağlanıldığını ve ülkelerin elindeki ihtiyari uygulamaları minimuma indirdiğini söyleyen Fidan, gümrük kapılarına cihazın yerleştirildiğini aktardı. Fidan, şöyle devam etti:

"Burada önceden bizim şoförlerimiz sınır kapılarında geçerli vizesi olduğu zaman kaç gün kaldığı sayılmazken, geçerli vizesi olmasından bağımsız, aldığı vizenin kuralına uyuyor mu uymuyor mu, bu, insan kontrolü olmaktan çıktı. Makineye veriliyor, aldığı vize ne şartına bağlı, 90-180'e. 180 günlük vize almış birisi 90 gün maksimum kalabilir. 91'inci gün kaldığı zaman ihlal etmiş oluyor."

Fidan, burada birkaç husus olduğunu ve süre aşımına uğrayan şoförlerin otomatik olarak ret aldığını belirterek, "Süre aşımı meselesinde dikkatli olmaya ilişkin bir şey getirmemiz lazım. Bu aniden geldiği için inanılmaz bir tıkanma oldu. Çünkü Bulgar hükümeti, "Elimizden bir şey gelmiyor' dedi. Onun üzerine ben, Bulgar Başbakanı'nı aradım, Dışişleri Bakanı'nı aradım. Bulgaristan Başbakanı bu konuda yardımcı oldu, '10 günlük bir uzatmaya gidelim, bir haftalık uzatmaya gidelim' dedi." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte AB ile çözüm içerisinde çalışıldığını, bir hafta sonra biraz daha süreye ihtiyaç duyulduğunu anlatan Fidan, "Ay sonuna kadar tekrar bizi kırmadı. Onlar da sıkışmış durumdalar şu anda 'bu süreyi nasıl yöneteceğiz' diye" dedi.

Bakan Fidan, bu konuda iki alternatiften birinin D tipi vize olarak adlandırılan vizeyi şoförlere vermek, ikincisinin ise ihlal yapmamış şoförleri sisteme sokmak olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Şu anda AB ile beraber çalışıyoruz çünkü bu AB için, komisyon için de yeni bir sorun. Daha kalıcı bir çözüm bulmak... Çünkü bu sadece bizim için sorun değil, AB için de sorun. Biz orada pazar kaybedebiliyoruz ama onlar da tedarik zinciri kaybediyor. Şu anda bizim AB'yle yürüttüğümüz en önemli konu, bağlantısallık meselesi. AB'ye giden bağlantısallık yollarını açmaya çalışıyor. Onun için bu konu da bir bağlantısallık sorunu aslında. Onlar da en az bizim kadar endişeliler. Beraber çözmeye çalışıyoruz."