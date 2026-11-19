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Bilal Erdoğan: “Mavinin yeşilden daha güzel ya da daha üstün olduğunu savunamazsınız”

Bilal Erdoğan: “Mavinin yeşilden daha güzel ya da daha üstün olduğunu savunamazsınız”

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin açılış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Farklı kültürlere saygı duymanın önemini vurgulayan Erdoğan, “Bir renk aniden ortadan kalksaydı hepimiz üzülürdük, artık o rengi göremezdik” dedi.

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 00:58

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin açılış programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Necmeddin Bilal Erdoğan, farklı kültürlere saygı duymanın önemine inandıklarını, çünkü kültürün bir renk gibi olduğunu belirtti. Erdoğan, "Defalarca söylediğim gibi mavinin yeşilden daha güzel ya da daha üstün olduğunu savunamazsınız, çünkü farklı bir kültür sadece farklıdır ve hepsi değerlidir. Bir renk aniden ortadan kalksaydı hepimiz üzülürdük, artık o rengi göremezdik. İşte tam olarak böyle ve buna inanmanın dünyadaki barışa giden ilk adım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyanın her köşesinde bu kadar çok savaş yaşanmasının sebebinin kültürlere saygı duyulmaması olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İnsanlar her zaman kendilerini üstün görmeye çalışıyor. Bazı topluluklar, bazı kültürler, diğerlerinden üstün olduklarına, kesinlikle daha üstün olduklarına inanıyor. Bu iyi bir fikir değil, barışçıl bir dünya için iyi bir başlangıç değil.