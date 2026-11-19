Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlüklere ilişkin davada Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 9 sanık "oylamaya hile karıştırma" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılırken, 3 sanık beraat etti. Ceza alan isimlerin haksız menfaat temini ile delegelerin iradelerini sakatladığı ve oylamaya hile karıştırdığı mahkeme kararıyla kesinleşti.

"YASAYA AYKIRI FAALİYET'

CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin açılan ceza davasının 10'uncu duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma salonunda sanıklar Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Özgen Nama ve taraf avukatları hazır bulundu. Savcılık makamı, esas hakkındaki mütalaayı tekrar etti.

Cumhuriyet savcısı, tüm dosya kapsamında, sanıklar Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu ve Erkan Aydın'ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki aday Özgür Özel'in seçimi kazanması için usulsüz faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti. Sanıkların CHP yönetimini ele geçirmeyi amaçladığı ifade edilen mütalaada, bu doğrultuda Özgür Özel'in seçilmesi için yasaya aykırı faaliyet yürütüldüğü, oy kullanan delegelerin bir kısmına çeşitli maddi menfaat temini ve taahhüdünde bulunulduğu anlatıldı. Mütalaada, Özel lehine oy vermeleri halinde bazı delegelere, "yakınlarının belediyelerde işe alınmasının taahhüt edildiğine" yer verilerek, bu konuda belediyelere yazılan müzekkerelerde 7 ilçede 24 delege yakınının işe alındığının, değeri 1 milyon 500 bin lira olan market alışveriş kartları dağıtıldığının anlaşıldığı aktarıldı. Haksız menfaat temini yapılarak, delegelerin iradelerinin sakatlandığının ve oylamaya hile karıştırıldığının tespit edildiğine işaret edilen mütalaada, sanıkların, CHP yönetimini ele geçirmeyi amaçladıkları bu doğrultuda kurultayda genel başkan adayı Özgür Özel'in seçilmesini sağlamak amacıyla yasaya aykırı faaliyet yürüttükleri belirtildi.

OYLAMAYA HİLE SUÇUNDAN CEZA

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş'in "oylamaya hile karıştırma" suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın ise beraatine karar verildi.

Mahkeme ceza alan sanıklar hakkında seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK'nın 53/1 maddesinin de uygulanmasına karar verdi. Böylelikle sanıklar ceza süresince seçme ve seçilme hakkından yoksun kalacaklar.