Fidan, Bakanlığının TBMM Bütçe Komisyon görüşmeleri kapsamında milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak şunları söyledi:



VİZE SERBESTİSİ İÇİN 6 KRİTER



Sürdürdüğümüz çalışmada eksik kalan 6 konu ile ilgili nihai taslak çalışmaları bitirme aşamasına geldik. İnşallah bütçeden sonra önünüze (TBMM) gelecek.



DIŞİŞLERİ VAKFI'NIN FONDA PARASI YOK



Dış İşleri Güçlendirme Vakfı'nın elde ettiği gelirler nerede duruyor? Son günlerde gündeme gelen krizde herhangi bir fon yatırımı yok. Bankalardadır, kamu bankalarındadır.

MEKKE İTTİFAKI

Güvenlik ittifakı kuran insanlar başkalarına karşı kurmazlar. Kurulan ittifakın saldırana karşı cevap verme ikinci amacı. Birinci amacı 'birbirimize karşı biz tehdit değiliz'.

Biz birbirimize o kadar saldırmayacağız ki saldırı olursa başkasına saldıracağız.

NATO ORTADOĞU'DA GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMADI



Türkiye, NATO'nun önemli bir ülkesi. Fakat NATO'nun Avrupa'daki ortaya koyduğu güvenlik mimarisi -farklı stratejik havzalarda da uzantımız olduğu için- Orta Doğu'daki güvenliğimizi sağlamadı. (Suriye ve Irak kaynaklı tehditler)

ULUS DEVLET DÖNEMİNDE İLK



Şimdi bizim Mekke İttifakı'nı başlatarak, kurumsallaştırarak, daha sonra başka üyeleri de işin içine katma iradesini bütün üyeler gösterdiler. Bölgede Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra ulus devletlerin ortaya çıktığı dönemde, ilk defa bölge ülkeleri bir araya gelerek kendileri bir güvenlik ittifakı kuruyorlar. Bu güvenlik ittifakı başkasına saldırmak için değil. Üstüne siyasi istikrar ekonomik kalkınma, refah ve devamlılık bina etmek istiyorsanız güvenlikle başlamanız gerekiyor. Avrupa'da da güvenlikle başladı her şey.