Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu: AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sorumluluklarımızın idrakiyle milletimizin sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı zorlukların farkında olduğumuzu çeşitli vesilelerle dile getirmiş, bu sıkıntıları ilk fırsatta gidermek istediğimizi ifade etmiştik. Bir önceki kabine toplantımızda bununla ilgili irademizi ortaya koyduk, gerek grup yönetimimiz, gerek ekonomi kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini kamuoyumuzla paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce Meclis'imizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz.

'SÖZLERİMİZİ TUTTUK'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından birinci gündemimiz deprem yaralarının hızla sarılması ve depremzedelerin yeni evlerine kavuşturulması oldu. Hamdolsun milletimize verdiğimiz sözleri tuttuk. Dünyada başka hiçbir ülkenin başaramayacağı rekor bir sürede, asrın inşasını tamamladık. Deprem bölgemizde toplam 455 bin 357 konut ve işyerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve zarar gören altyapının yeniden inşası için 100 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Deprem turistlerinin, deprem bölgesinin yolunu unuttuğu bir dönemde biz bütün bunları alnımızın akıyla gerçekleştirdik. Tabii burada durmadık. Eşzamanlı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konutu inşa etmek için kolları sıvadık. 'Ev Sahibi Türkiye' projemizde hak sahiplerimiz belirlendi, konutların kuraları çekildi. Mart 2027'den itibaren ilk konutlarımızı teslim ediyoruz. 2027 yılı bütçesinde toplam deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 769 milyar lira tutarında ödenek tahsis ettik. Deprem bölgesinin inşa ve ihyası için ayrılan kaynaklar azaldıkça başka ihtiyaçlara daha fazla harcama yapabileceğiz. Elbette bunun olumlu yansımalarını sosyal yardımlar, destekler, yatırımlar başta olmak üzere diğer alanlarda da göreceğiz.

BİZİM TEK PUSULAMIZ MİLLETİMİZ

AK Parti iktidarları döneminde yapılanların anlatıldığı videonun gösterilmesinin ardından konuşmasına devam eden Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktan başka gayemiz olmadı. Siyasi hedefimiz daima Türkiye'yi bütün olarak kucaklamak, kalkındırmak ve vatan topraklarının her karışında huzuru, kardeşliği, refahı, demokrasiyi, özgürlükleri hâkim kılmak oldu. Türk siyasetinin daha önce tanık olmadığı, hiç görmediği büyük tutkuyla tüm Türkiye'ye, milletin her bir ferdine hizmet ettik. Dar politik hesaplarla, bireysel kariyer hedefleriyle değil, her zaman milletin ve memleketin çıkarlarını önceleyen anlayışla hareket ettik. Hizmetleri Türkiye'ye birlikte kazandırdık. Öz yurdunda kendini garip hissedenlerin yüzünü güldürdük. Türkiye'nin büyüklüğüne, milletin çalışkanlığına inandık. 24 sene evvel ilk defa bu kürsüye çıkarken nasıl bir heyecan içerisindeysek bugün de aynı heyecanı, coşkuyu yaşıyoruz. 18 Kasım 2002'de iktidarı devralırken millete hizmet noktasında nasıl bir sevda taşıyorsak bugün de aynı tutkuyla milletimize hizmetkârlık ediyoruz. AK Parti olarak ak saçlılarımızın tecrübesini, gençlerimizin dinamizmiyle harmanlayarak kararlılık içinde geleceğe doğru yürüyoruz. Bizim tek bir pusulamız var, o da Türk milleti. Asıl olan milletin rızasıdır, gönlüdür, vicdanıdır. Bu partide, koltuklar gelip geçicidir, sadece birer vesile ve vasıtadan ibarettir. AK Parti'de esas olan, millete hizmettir, hizmet sevdasıdır. Millete hizmet mücadelemizde aramıza kimse giremeyecek. Türkiye'yi kalkındırma çabalarımıza kimse set çekemeyecek. Bize güvenen, bize inanan toplumun kesimleriyle gönül bağımızı hiç kimse zayıflatamayacak.

YORULAN OLURSA DİNLENDİRİRİZ: İlk günkü heyecanla, coşkuyla, samimiyetle siyasi mücadeleyi sürdüreceğiz. Eğer aramızda yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz.

İSLAM DÜNYASI GAZZE İÇİN HAREKETE GEÇMELİ

Kış iyice bastırmadan Gazze'de, İsrail'in uyguladığı insanlık dışı kısıtlamalar sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanmaya başladı. Dizlerine kadar suya ve çamura batmış, altına sığınacakları bir çadırları dahi kalmamış, soğuktan tir tir titreyen Gazzeli yavruların o içler acısı hâllerine yüreklerimiz dayanmıyor. Burada İslam âleminin de ciddi bir özeleştiride bulunması gerekiyor. Sadece başkalarına bel bağlamak yerine Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız. Kış bastırmadan Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için İslam dünyası olarak daha fazla gayret göstermeliyiz. Biz Gazze'deki kardeşlerimize konteyner göndermeye hazırız. Yalnız da bırakılsak, insanlık ve kardeşlik görevimiz neyse onu yerine getirmeye devam edeceğiz.

ESKİ DÜNYA DÜZENİ YIKILIYOR

Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilemediği, medyaya ve ekranlara yansıyandan daha şiddetli, daha yıkıcı bir rekabetin perde gerisinde yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor. TBMM'nin önünde yoğun bir gündem var. Kanun tekliflerimizin muhalefetin sabotajlarına ve engelleme girişimlerine fırsat verilmeden yasalaşması ehemmiyet arz ediyor. Bu konuda Meclis grubumuzdan daha fazla dikkat beklediğimi bir kez daha hatırlatıyorum. Birinci görevimiz yasama faaliyetlerinin sorunsuz icrası. Milletimiz bizleri buraya kendisine hizmet için, dertlerine çare üretmemiz için gönderdi.

ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜ YAPANLARDAN TEK TEK HESAP SORULUYOR

Yakın takibimizde olan bir diğer konu fon meselesiyle ilgili gelişmeler. Benzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek bir hızda ve etkinlikte son derece şeffaf bir biçimde süreç yönetilmekte. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemelerde iki ay gibi kısa bir sürede önemli mesafeler katettik. Meclis'ten geçerek yasalaşan kanun çerçevesinde alacağı 1 milyon liraya kadar olan küçük yatırımcılara öncelik verdik. Yatırımcı bazında baktığımızda toplam 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldı. Olağanüstü tasfiyeye tabi olanlar dahil 110 fonda 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme süreci tamamlandı. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin 21 yatırımcımız net yatırım tutarını veya anaparasını aldı. Bu sayı toplam yatırımcılarımızın yüzde 81.4'üne tekabül ediyor. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda 1 lira hazine veya kamu kaynağı kullanılmamıştır. Yatırımcılarımızın yüzde 81'inin anaparasının tümü karşılanmış, 131 fonun 110'unda 1 milyon liralık ara ödeme süreci tamamlanmıştır. Kalan işlemleri de süratle sonuçlandırmak için kurumlarımız çalışıyor.

Piyasa düzenbazlıkları, manipülasyon gibi hukuka aykırı işlemlerden elde edilen fahiş kazançların tahsili için de gerekli tüm adımlar atılıyor. Çalışmalar neticesinde bugüne kadar yaklaşık 41 milyar liralık haksız kazancın iadesi sağlandı. Tahsil edilen tutar ara ödemelerde kullanılmak üzere bankalara aktarıldı. Konunun yargı boyutu deliller ışığında büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Firari şahıslarla ilgili gerekli takibat sıkı bir şekilde yapılıyor. 500 şüpheliden 136'sı hakkında tutuklama, 285'iyle ilgili de adli kontrol tedbiri uygulandı. Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemelerini hafta başında tamamladı. Sermaye piyasalarımızda şeffaflığı artıracağız. Denetimi daha da güçlendirecek, müeyyide ve cezaları daha caydırıcı hale getirecek bu yasa çalışmasına muhalefetin de katkılarını almak niyetindeyiz. İnşallah ardından seri bir şekilde yüce Meclis'in takdirine sunacağız. Milletimiz ve yatırımcılarımız emin olsun: Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmakta. Bu konuda en küçük bir tavsama söz konusu değildir ve olmayacaktır. Belediye yağmacılarına, türlü rezilliklere utanmadan sahip çıkanlar bize ders veremez.

VATİKAN SEKRETERİ PAROLİN'DEN ZİYARET

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i kabul etti.