FETÖ’nün hücresine operasyon
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütün cezaevindeki üyeleri ile ihraç edilen mensuplarına 'Muavenet' adı altında finansman sağlayan yapılanma çökertildi. MASAK raporları, HTS kayıtları ve teknik takip sonucunda örgütün sözde 'muavenet imamları" olduğu belirlenen ihraç öğretmenler Hakan Kukul ve Halil Kuşçu yakalandı. Kuşçu'nun Binance hesabından 2022 yılında 8 ayrı işlemle toplam 531 bin doları kaynağı tespit edilemeyen bir kripto hesabına aktardığı belirlendi.
Örgütün dağılmasını önlemek ve mensuplarının bağlılığını sürdürmek amacıyla düzenli nakdi ve ayni yardım topladığı tespit edilen şüphelilere ait 3 adres ve 2 araca eşzamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 5 örgütsel not ve muavenet zarfı, 450 gram 24 ayar altın ile 17 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Halil Kuşçu, verdiği bilgiler doğrultusunda 18 kişi hakkında teşhis işlemi yaptı. Teşhis edilen şahıslardan 10'u hakkında daha önce herhangi bir adli işlem kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.
Örgütün dağılmasını önlemek ve mensuplarının bağlılığını sürdürmek amacıyla düzenli nakdi ve ayni yardım topladığı tespit edilen şüphelilere ait 3 adres ve 2 araca eşzamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 5 örgütsel not ve muavenet zarfı, 450 gram 24 ayar altın ile 17 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan Halil Kuşçu, verdiği bilgiler doğrultusunda 18 kişi hakkında teşhis işlemi yaptı. Teşhis edilen şahıslardan 10'u hakkında daha önce herhangi bir adli işlem kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.