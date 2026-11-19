İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes programı kapsamında Küner ve Tekeli mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen'in de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Tugay, mahalle sakinlerinin sorunlarını, beklentilerini dinledi. Küner Mahallesi'nde yaklaşık 300, Tekeli Mahallesi'nde ise 200 kişinin katıldığı buluşmalarda altyapı, tarım, ulaşım ve üreticilerin yaşadığı sorunlar gündeme geldi. Vatandaşlara teşekkür eden Tugay, "Sizler sıkıntılarınızı, taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı bize iletin, biz de bunları yerine getirmek için çalışalım" dedi.

Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen de vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Kaldığımız yerden hizmet etmeye devam edeceğiz. Güzel çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Cemil Başkanımla birlikte çok yol kat edeceğimize inanıyorum. Başkanımız İzmir'in sorunlarını çözmek için Ankara'da da yoğun çalışmalar yürütüyor" ifadelerini kullandı. İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Kader Atlı ulaşım alanında yürütülen çalışmalara değinerek Başkan Tugay'a teşekkür etti. Atlı, "Başkanımız entegrasyon ve İzmirim Kart konusunda bize çok destek veriyor. Bu çalışmalarından dolayı kendisini tebrik ediyorum" dedi. Başkan Tugay Tekeli Mahallesi'nde yaptığı konuşmada "Sorunları ve ihtiyaçları biliyoruz. Hiçbir mahallemizi diğerinden ayırmadan yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim" diye konuştu.