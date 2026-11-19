İklim krizine Yörük reçetesi
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen panelde, Yörük kültürünün yaşam anlayışının iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısı ele alındı. Yörükler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Duman, panelde yaptığı konuşmada, "Yeniden kullanım, tasarruf, onarım ve israftan kaçınmak, günlük hayatın doğal bir parçasıdır. Yörük kültürü, tabiatın yaşayan ekolojik arşividir. Bu hafızayı korumak, doğanın bilgisini geleceğe taşımaktır" diye konuştu.