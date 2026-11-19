Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katılacak
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da iştirak etmesi bekleniyor.
KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvede; akademisyenler, uluslararası kuruluş temsilcileri, uzmanlar ve farklı disiplinlerden isimler bir araya gelecek. İki gün boyunca düzenlenecek oturumlarda güzellik standartlarının tarihsel dönüşümü, beden algısı, sosyal medyanın etkisi, dijital filtreler, yapay zekâ ve kadınların güzellik üzerinden maruz kaldığı toplumsal baskılar ele alınacak. Zirvenin amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, güzelliğin yalnızca kişisel bir tercih ve estetik mesele olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Güzellik, tarih boyunca toplumsal kabuller, kültürel kodlar ve dönemin değer yargıları doğrultusunda şekillendirildi. Bugün ise dijitalleşme ve sosyal medya aracılığıyla güzellik standartları hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor ve yeniden üretiliyor. Kadınlar, giderek daha fazla tektipleşen güzellik kalıplarına uyum sağlama baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Biz bu zirveyle güzelliğin kim tarafından, hangi ölçütlerle tanımlandığını sorgulamak; kadınların bedenleri ve kimlikleri üzerinden kurulan görünür ve görünmez baskıları tartışmaya açmak istiyoruz. Amacımız, kadınların kendi varoluşlarını başkalarının belirlediği kalıplara göre değil, kendi değerleri ve özgünlükleri içinde yaşayabildiği bir toplumsal farkındalığa katkı sunmak. Güzelliği yeniden düşünürken insan onurunu, özgürlüğü ve farklılıkların değerini merkeze alan bir yaklaşımı güçlendirmeyi hedefliyoruz."
KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirvede; akademisyenler, uluslararası kuruluş temsilcileri, uzmanlar ve farklı disiplinlerden isimler bir araya gelecek. İki gün boyunca düzenlenecek oturumlarda güzellik standartlarının tarihsel dönüşümü, beden algısı, sosyal medyanın etkisi, dijital filtreler, yapay zekâ ve kadınların güzellik üzerinden maruz kaldığı toplumsal baskılar ele alınacak. Zirvenin amacına ilişkin değerlendirmelerde bulunan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, güzelliğin yalnızca kişisel bir tercih ve estetik mesele olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Güzellik, tarih boyunca toplumsal kabuller, kültürel kodlar ve dönemin değer yargıları doğrultusunda şekillendirildi. Bugün ise dijitalleşme ve sosyal medya aracılığıyla güzellik standartları hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor ve yeniden üretiliyor. Kadınlar, giderek daha fazla tektipleşen güzellik kalıplarına uyum sağlama baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Biz bu zirveyle güzelliğin kim tarafından, hangi ölçütlerle tanımlandığını sorgulamak; kadınların bedenleri ve kimlikleri üzerinden kurulan görünür ve görünmez baskıları tartışmaya açmak istiyoruz. Amacımız, kadınların kendi varoluşlarını başkalarının belirlediği kalıplara göre değil, kendi değerleri ve özgünlükleri içinde yaşayabildiği bir toplumsal farkındalığa katkı sunmak. Güzelliği yeniden düşünürken insan onurunu, özgürlüğü ve farklılıkların değerini merkeze alan bir yaklaşımı güçlendirmeyi hedefliyoruz."