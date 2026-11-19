Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianamedeki şikayet dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü kaydedilmişti. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" dediği belirtilerek, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir" ifadelerine yer verilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan dava açılmıştı.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET' DOSYASIYLA BİRLEŞTİRİLSİN"

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya sanık Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatına söz verdi. Sanık avukatı, Ankara Adliyesi'nde daha önce görülen başka duruşmalarda izdiham yaşandığını belirterek, müvekkilinin duruşmaya katılamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun benzer suçlardan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılandığını hatırlatan avukat, dosyanın bu mahkemedeki "cumhurbaşkanına hakaret" dosyasıyla birleştirilmesi talebinde bulundu.

DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ İÇİN MUVAFAKAT VERİLİP VERİLMEYECEĞİ SORULACAK

Cumhuriyet savcısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için ihtarda bulunulmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak "birleştirme" yönünden muvafakat verilip verilmeyeceğinin sorulmasına hükmetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ayrıca mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması amacıyla ihtarda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı 6 Ocak 2027'ye erteledi.