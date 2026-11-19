AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, milli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın 3 adedinin envantere girmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi bir gündeyiz. Dünyada bir ilk olarak, milli insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın 3 adedi güvenlik güçlerimizin envanterine girdi. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke oldu. Bu, hem dünyadaki "savunma mimarileri" açısından yeni bir dönemin başlamasıdır, hem de Türkiye'nin savunmasında çok önemli bir kazanım ve oyun değiştiricidir. "Özgüven devrimi"nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadele ülkemizi her alanda, özellikle savunma sanayinde ilklere imza atan bir noktaya taşıdı. Kızılelma ile elde ettiğimiz kazanıma ve başarıya imza atan Sn Selçuk Bayraktar ve Sn Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm Baykar ailesine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Milli teknoloji hamlesinin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin gökyüzündeki yeni imzası milletimize hayırlı olsun."