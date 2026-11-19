İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon soruşturması" sürüyor.

Soruşturma kapsamında Kavcıoğlu hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık, eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından soruşturma izni talep etti. Bakanlık da Teftiş Başkanlığını ön inceleme için görevlendirdi.