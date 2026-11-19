SON DAKİKA… 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor! Rozetlerini Başkan Erdoğan takacak…
SON DAKİKA… AK Parti'ye katılımlar devam ediyor... Bugün düzenlenecek AK Parti il başkanları toplantısında Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın AK Parti’ye katılması bekleniyor. Belediye başkanlarının rozetlerini Başkan Erdoğan takacak.
SON DAKİKA… Antalya siyasetinde günlerdir kulisleri hareketlendiren parti değişikliği iddiaları resmen gerçeğe dönüşüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ile Demre Belediye Başkanı Fahri Duran'ın, beraberlerindeki 8 belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti'ye katılacağı öğrenildi.
ROZETLERİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKACAK
Perşembe günü gerçekleştirilecek ve AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek il başkanları toplantısında partiye katılımların resmiyet kazanması beklenirken, rozet takma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak yeni isimlerin rozetlerini takması öngörülüyor.
MECLİSTE SİNYALİ VERMİŞTİ
Büşra Özdemir'in olası parti değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 2027 yılı bütçe görüşmelerinde de gündeme gelmişti. Toplantı öncesinde AK Partili meclis üyelerinin sıralarına giderek üyelerle tokalaşan Özdemir, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "İyi alabildiniz mi fotoğrafı?" diye seslenmişti. Özdemir'in bu sözleri, Antalya'da bir süredir konuşulan transfer iddialarını yeniden alevlendirmişti.