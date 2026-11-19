SANİYE CARAN 4 KASIM'DA CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Ankara'daki toplantıda yalnızca Büşra Özdemir'in değil, Antalya'dan başka bir belediye başkanının da AK Parti'ye katılabileceği öğrenildi. 4 Kasım'da yaptığı açıklamayla CHP'den istifa eden Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın da bugün yapılacak toplantıda, AK Parti'ye katılması bekleniyor.