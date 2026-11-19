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SON DAKİKA I Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Bakan Çiftçi duyurdu! "2 firari Türkiye'ye iade edildi"

SON DAKİKA I Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Bakan Çiftçi duyurdu! "2 firari Türkiye'ye iade edildi"

İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 2 kişinin daha Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan’dan ülkemize getirdik." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bakan Çiftçi, yurt dışını güvenli liman belirleyenlere seslenerek, "Hiçbir sınır suçu örtmez, hiçbir mesafe hesabı kapatmaz" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Murat Saydam, Bulgaristan'dan ülkemize iade ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2026 17:56 Son Güncelleme: 19 Kasım 2026 18:35

İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 3 kişinin daha Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "60 farklı suç eylemine karışan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü yöneticisi Emre Yalvan ile kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Murat Saydam, Bulgaristan'dan ülkemize iade ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabınbdan paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu ifadelere yer verdi: "ÇEMBER DARALIYOR" "Kararlılıkla sürdürdüğümüz diplomatik girişimler ve güçlendirdiğimiz uluslararası iş birliğiyle firariler için çember daralıyor. Komşu ülkelerle geliştirdiğimiz iş birliği, yurt dışı ziyaretlerimiz ve 11 Ağustos 2026 tarihinde Bulgaristan'da yürüttüğümüz temaslar, suçluların iadesinde somut neticeler veriyor. Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan'dan ülkemize getirdik. Biri 60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı bir organize suç çetesi elebaşı, diğeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zehir taciri… Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizin canına, malına ve huzuruna kastedenlere, gençlerimizin geleceğini karartan zehir tacirlerine ve karanlık güçlere karşı mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Yurt dışını güvenli liman sananlar bilsin: Mücadelemiz sınırda bitmez!