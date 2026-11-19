SON DAKİKA... Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın toplantısında gündeme dair kritik konular ele alındı. MSB'den yapılan açıklamada Katar ile yapılan savunma anlaşmasına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

BÖLGESEL BARIŞ VE İSTİKRARI GÜÇLENDİRECEK

Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması ile iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, caydırıcılığın artırılması ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlanmasını amaçlamaktadır. Anlaşma kapsamında, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı halinde sağlanabilecek destek, ilgili tarafın açık talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi çerçevesinde ve karşılıklı mutabakatla belirlenecektir. Bu çerçevede anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda doğrudan asker gönderilmesi yönünde otomatik bir yükümlülük doğurmamaktadır. Ülkemiz, Katar ile savunma iş birliğini milli güvenlik öncelikleri, uluslararası hukuk ve karşılıklı menfaatler doğrultusunda sürdürmeye, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir.

MALATYA'DA YAŞANAN HELİKOPTER KAZASI

Kaza kırım sebebine yönelik yapılan teknik incelemede son aşamaya gelinmiştir. Uçağın ana üreticisi olan Lockheed Martin firması tarafından üzerinde inceleme yapmak maksadıyla bazı ilave parçalar talep edilmiştir. Firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından kazanın sebebine ilişkin nihai rapor kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

Kaza nedeninin belirlenmesi amacıyla görevlendirilen idari tahkikat heyeti ve Kaza Kırım Ekibi olayın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalarına başlamıştır. Olayla ilgili detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir. Kaza kırım nedeni, yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından belirlenecektir.