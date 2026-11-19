Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı! 9 belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı

SON DAKİKA… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplantıda, AK Parti'ye yeni katılımlar gerçekleşti.

ERDOĞAN: BU ÇATI ALTINDA BAŞARILI İŞLER YAPMAYI NASİP EYLESİN

Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan yeni belediye başkanları için "AK Parti ailesine katılacak olanlara aramıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz. Bu çatı altında başarılı işler yapmayı nasip eylesin" açıklaması yaptı.

ROZETLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI...

2'si il 7'si ilçe olmak üzere 7 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.

BEYOĞLU BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ile birlikte 4 ilçe belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının isimleri şöyle;

1- Candan YÜCEER – Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

2-Büşra ÖZDEMİR – Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili

3-Saniye CARAN – Antalya Korkuteli Belediye Başkanı

4-Fahri DURAN – Antalya Demre Belediye Başkanı

5-Sefer KARAAHMETOĞLU – İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili

6-Bülent KARA – Giresun Tirebolu Belediye Başkanı

7-Erdinç ALTINOK – Adana Yumurtalık Belediye Başkanı

8-Özkan GÜNENÇ – Edirne Enez Belediye Başkanı

9-Ramazan KARAKAYA – Uşak Karahallı Belediye Başkanı