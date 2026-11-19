TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak İzleme Komisyonu hazırlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Çalışmalarda son noktaya geldik. İzleme Komisyonu'nun ilk toplantısında çalışma usul ve esaslar belirlenecek. Komisyona üye sayısı henüz belirlenmedi. Geniş bir komisyona ihtiyaç yok. Partilere üye için yazı göndereceğim. Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir.

Terör örgütü silah bırakacak mı bırakmayacak mı tartışmaları yapıldı. Bırakmayacaksa kendileri bilir. Bu sürece bundan sonraki aşamalarda kimsenin zarar verme hakkı yoktur, kimsenin de zarar vereceğini düşünmüyorum. Milletin benimsediği büyük mesafeler kat ettiğimiz bir süreci demokratik olgunlukla süreci yürütmek gerekiyor. Herkesin buna göre hareket etmesini tavsiye ederim.