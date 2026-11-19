Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN projesi kapsamında 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 20 adet uçağın teslim edilmesinin ve 2035 yılı sonuna kadar ise sayının 100'e ulaşmasının planlandığını söyledi. Güler, İngiltere'den tedarik edilecek 12 C 130 J uçağının 2 tanesinin Aralık 2026'da teslim alınacağını ifade etti. Güler bakanlığının bütçe görüşmeleri sonrasında vekillerin sorularını yanıtladı, Güler özetle şunları söyledi: KAAN projesinde 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise sayının 100'e ulaşması öngörülüyor. Eurofighter Typhoon uçağı tedarik için Birleşik Krallık ile imzaladığımız sözleşme gereğince 20 adet uçak ve bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin süreci yürütülüyor.

ngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J uçağı Türk Silahlı Kuvvetleri'mize önemli katkılar sağlayacak. Pilot uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk 2 uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanıyor. 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerikan makamlarıyla sürdürülüyor. Beklentimiz CAATSA yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı kısıtlamaların kaldırılması. Sürecin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. F- 16 Blok 70 uçağı tedavi projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD'li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor.