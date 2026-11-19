Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Maldivler, Mısır, Nijer, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Filistin Devleti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Libya Devleti, Maldivler Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları, Birleşik Krallık ve Avustralya Hükümetlerinin, yerleşimlerin inşasında rol oynayan şirketleri hedef alan tedbirler de dahil olmak üzere, İşgal Altındaki Filistin Topraklarında sürdürülen hukuka aykırı İsrail yerleşim faaliyetlerine karşılık yaptırım uygulama kararlarını memnuniyetle karşılamaktadır. Bakanlar ayrıca, Birleşik Krallık'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engelleyen bir kuruluşa yönelik yaptırım kararını da memnuniyetle karşılamaktadır."

İSRAİL'İN YERLEŞİM POLİTİKALARINA TEPKİ

Ortak açıklamada, İsrail'in yerleşim faaliyetlerine karşı uluslararası tedbirlerin artırılması gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede Bakanlar, E1 yerleşim planı dahil olmak üzere yerleşim faaliyetlerinden sorumlu kuruluş ve şahıslar ile yerleşimlerin genişletilmesini ve ilhak politikalarını destekleyen, kolaylaştıran veya hayata geçiren kuruluş ve şahıslara yönelik uygun uluslararası tedbirlerin alınması ve yaptırımlar uygulanması suretiyle hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik tüm çabalara desteklerini ifade etmektedir. İsrail'in İşgal Altındaki Filistin Topraklarında sürdürdüğü yerleşim politikalarını, özellikle E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda yürütülen bağlantılı yerleşim faaliyetlerini en güçlü şekilde kınadıklarını yineleyen Bakanlar, Birleşik Krallık ve Avustralya'nın söz konusu kararlarının uluslararası toplumun diğer üyelerini de benzer adımlar atmaya teşvik etmesini temenni etmektedir."

ULUSLARARASI HUKUK VE BM KARARLARINA VURGU

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararlarının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla uyumlu olduğu belirtilerek şöyle devam edildi:

"Bakanlar, yukarıda belirtilen tedbirlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 (2016) sayılı kararı dahil uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları ile tüm Devletlerin İsrail'in hukuka aykırı işgali sonucunda ortaya çıkan durumu hukuki olarak tanımama ve işgalin yarattığı durumun sürdürülmesine yönelik yardım veya destek sağlamama yükümlülüklerini içeren Uluslararası Adalet Divanı'nın 19 Temmuz 2024 tarihli İstişari Görüşüyle uyumlu olduğunu değerlendirmektedir. Bu çerçevede Bakanlar, İsrail'e, yerleşim faaliyetleriyle bağlantılı olarak aldığı tüm tedbirleri ve İşgal Altındaki Filistin Topraklarının coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan diğer tüm uygulamalarını geri alma çağrılarını yinelemektedir."

GAZZE İÇİN BARIŞ PLANI ÇAĞRISI

Gazze'deki gelişmelere de değinilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlar, İsrail'in Gazze'de tırmandırdığı askeri gerilimi kınamakta ve güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi, insani durumun ele alınması, yeniden imar ve toparlanma çalışmalarının kolaylaştırılması ve kalıcı barışın temellerinin atılması amacıyla Başkan Trump'ın Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Planı'nın eksiksiz ve derhal uygulanması çağrısında bulunmaktadır. Bakanlar, Gazze'nin İşgal Altındaki Filistin Topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamaktadır."

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

Ortak açıklamanın sonunda, "Bakanlar, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın tesis edilmesinin yegane uygulanabilir yolunun uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları uyarınca, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen, coğrafi bütünlüğe sahip ve sürdürülebilir bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla gerçekleşecek iki devletli çözümün uygulanmasından geçtiğinin altını çizmektedir" denildi.