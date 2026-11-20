Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 4 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma gerçekleştirildi. "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında 7 ikamet ve 19 işyeri olmak üzere toplam 26 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 4'ünün yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.