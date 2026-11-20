Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi görevden alındı.

Kararla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan görevinden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan görevden alınırken yerine Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir getirildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı görevinden alınırken yerine Dursun Baştürk atandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mustafa Çankaya'nın ataması yapıldı.

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