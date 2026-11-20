Bakan Kurum'dan COP31'de uzlaşı çağrısı: "Dünyanın ve insanlığın bizden beklentilerini unutmamalıyız"
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu"nun açılışında konuştu. Genel Kurulun birkaç saat sonra iradesini ortaya koyacağını belirten Bakan Kurum, "Bu görüşmeler ve istişareler sürecinde dünyanın ve insanlığın bizden beklentilerini unutmamalıyız. Müzakere ederken, kendi ülkesinin hassasiyetini düşünen fakat dünyanın menfaatini gözetmeyen hiçbir bakış açısını, insanlık adına kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değildir" dedi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Alanı'ndaki Anadolu Salonu'ndaki "COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu"nun açılışında konuştu.
"BİNLERCE SAAT MÜZAKERE EDİLDİ"
Genel Kurul çalışmalarına iki hafta önce başlandığında önlerinde uzun bir gündem, farklı öncelikler ve ağır bir sorumluluk bulunduğunu belirten Kurum, "O günden bu yana binlerce saat müzakere edildi. Liderler dünyanın karşı karşıya olduğu tabloyu değerlendirdi. Bakanlar aynı masanın etrafında çözüm aradı. Müzakereciler kimi zaman sabaha kadar tek bir kelime, tek bir cümle, tek bir ifade üzerinde çalıştı." diye konuştu.
Bilim insanlarının verileri gösterdiğini, gençlerin geleceklerini anlattığını, şehirlerin, iş dünyasının, yatırımcıların, sivil toplumun ve yerel toplulukların iklim eyleminin sahadaki karşılığını ortaya koyduğunu anlatan Kurum, şimdi sözün karara dönüşeceği anda olunduğunu söyledi.
Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bundan birkaç saat sonra önümüze gelecek metinler üzerinde Genel Kurulumuz iradesini ortaya koyacak. Bu görüşmeler ve istişareler sürecinde dünyanın ve insanlığın bizden beklentilerini unutmamalıyız. Müzakere ederken, kendi ülkesinin hassasiyetini düşünen fakat dünyanın menfaatini gözetmeyen hiçbir bakış açısını, insanlık adına kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değildir. Diğer türlü, burada toplanma amacımızı unutmuş, ertelemiş, en kötüsü de göz ardı etmiş sayılırız ki bunun vicdanen ve manevi olarak hesabını ödeyemeyiz. Çünkü insanlık umuda dair, çocuklarımızın geleceğine dair son sözü bu salondan bekliyor."
"HERKESİN YALNIZCA KENDİ CÜMLESİNİ KORUDUĞU BİR DÜNYA PARÇALANIR"
COP31 Başkanı olarak karar aşamasına geçmeden önce iki haftalık sürecin ortaya koyduğu en önemli gerçeğe dikkati çeken Kurum, iklim diplomasisinin asıl gücünün farklılıkları ortadan kaldırmakta değil, farklı koşullara sahip ülkelerin ortak bir geleceğin sorumluluğunu taşıyabilmesinde olduğunu vurguladı.
Antalya'ya farklı ekonomik imkanlarla gelindiğini, farklı enerji sistemlerinin, farklı kalkınma ihtiyaçlarının, farklı kırılganlıkların olduğunu anlatan Kurum, "Ama selin, yangının, kuraklığın, aşırı sıcakların ve yükselen denizlerin insan hayatında bıraktığı izi hepimiz biliyoruz. Bir küçük ada devletinin varlığını koruma kaygısıyla, kuraklıkla mücadele eden bir çiftçinin endişesi enerjiye erişmeye çalışan bir toplumla sanayisini dönüştürmeye çalışan bir ülkenin ihtiyacı aynı küresel meselenin farklı yüzleridir." dedi.