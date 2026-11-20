"BİNLERCE SAAT MÜZAKERE EDİLDİ"

Genel Kurul çalışmalarına iki hafta önce başlandığında önlerinde uzun bir gündem, farklı öncelikler ve ağır bir sorumluluk bulunduğunu belirten Kurum, "O günden bu yana binlerce saat müzakere edildi. Liderler dünyanın karşı karşıya olduğu tabloyu değerlendirdi. Bakanlar aynı masanın etrafında çözüm aradı. Müzakereciler kimi zaman sabaha kadar tek bir kelime, tek bir cümle, tek bir ifade üzerinde çalıştı." diye konuştu.

Bilim insanlarının verileri gösterdiğini, gençlerin geleceklerini anlattığını, şehirlerin, iş dünyasının, yatırımcıların, sivil toplumun ve yerel toplulukların iklim eyleminin sahadaki karşılığını ortaya koyduğunu anlatan Kurum, şimdi sözün karara dönüşeceği anda olunduğunu söyledi.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan birkaç saat sonra önümüze gelecek metinler üzerinde Genel Kurulumuz iradesini ortaya koyacak. Bu görüşmeler ve istişareler sürecinde dünyanın ve insanlığın bizden beklentilerini unutmamalıyız. Müzakere ederken, kendi ülkesinin hassasiyetini düşünen fakat dünyanın menfaatini gözetmeyen hiçbir bakış açısını, insanlık adına kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değildir. Diğer türlü, burada toplanma amacımızı unutmuş, ertelemiş, en kötüsü de göz ardı etmiş sayılırız ki bunun vicdanen ve manevi olarak hesabını ödeyemeyiz. Çünkü insanlık umuda dair, çocuklarımızın geleceğine dair son sözü bu salondan bekliyor."