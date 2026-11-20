Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

MİLLET İRADESİNİN TECELLİSİ: AK Parti, kurumsal tecrübesiyle, sahadaki enerjisiyle, makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla son derece özel bir siyasi harekettir. Hepsinden önemlisi AK Parti, milletin partisidir. Bu hareket, milletin iradesinin tecelli etmiş, tecessüm etmiş hâlidir. Biz bundan 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti siyasetini hep sokakta, çarşıda, pazarda, yani milletin içinde, milletin bizatihi arasında yapmıştır. Bizim sokakla, çarşıyla, pazarla bağımız hiçbir zaman kopmadı. Biz bu ülkenin her ilçesindeyiz, her köyündeyiz. Biz aynı zamanda bu ülkenin her ocağında, her hanesindeyiz. Hepsinden önemlisi biz milyonların gönül sarayının başköşesindeyiz.

AK PARTİ MİLLET İÇİN VAR: Biz vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Milletimizin derdini aracılardan öğrenenlerden değiliz. Kimin ne sıkıntısı, ne şikâyeti varsa bundan haberimiz olur ve onu uzatmadan çözmek için gerekeni yaparız. Bir defa şunu herkesin, özellikle de medya ve sosyal medyada partimizle ilgili üst perdeden ahkâm kesenlerin çok iyi bilmesini istiyorum. En tepesinden en mikro birimine kadar AK Parti millet için vardır. Unutmayın, millete hizmet için vardır. Bizim partimizde ilçe yönetim kurulu üyelerimizden Cumhurbaşkanı'na, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiç kimse, hiçbir arkadaşımız kendisini ses geçirmez duvarların içine saklayamaz. Milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz.

KAF DAĞI'NDAN İNDİRDİK: Biz buraya gökten zembille inmedik, milletin sinesinden çıktık. Biz sırça köşkleri yıktık. Onların tekrar inşa edilmesine müsaade etmeyiz. Biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız, oradan da kimse bizi koparamaz. 24 yıldır çok önemli işler yaptık. Yapamadıklarımızın da farkındayız. O hedeflere ulaşmak için de canla başla çalışıyoruz. Aynı zamanda milletin nabzını tutuyoruz. Vatandaşlarımızın talep, beklenti ve eleştirilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı buluyoruz.

HER TÜRLÜ ÖNERİYE AÇIĞIZ: Milletin aynasında kendimize bakıyor, kendi muhasebemizi yapıyor, varsa eksiğimizi, kusurumuzu düzeltmek için gayret gösteriyoruz. Partimizin iyiliğini düşünen, bizi geliştiren, bize ufuk çizen, bize doğruyu, faydalıyı gösteren her türlü öneriye sonuna kadar açığız. İçeriden ya da dışarıdan gelen her yapıcı tenkit, üslubunca yapılmış tenkit başımızın üzerindedir. Fakat eleştiri maskesi altında hakareti, bozgunculuğu, şeamet tellallığıyla bu teşkilatın, bu kadronun şevkinin kırılmasını da asla kabul edemeyiz.

PUSLU HAVA UYARISI: Puslu havayı fırsat bilen kimi tiplerin, iddia ile iftirayı aynı havanda döverek hazırladıkları çamuru ortalığa boca ettiklerini görüyoruz. Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanların ne niyetle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bunlara fırsat vermeyeceğiz. Her tuzağa, her senaryoya karşı müteyakkız olacağız. Bizi birbirimize düşürmeye, aramıza fitne sokmaya heveslenenlere karşı her an, her saniye uyanık olacağız. AK Parti'nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye'nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Biz sadece millete hizmet için koşturacağız. Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan bunlar bizden beridir. Biz de bunlardan beriyiz, uzağız. Tek gündemimiz vardır. O da milletimize, şehirlerimize, seçmenlerimize gece gündüz demeden aşkla hizmet etmektir. Boşvermişlik, adam sendecilik, bencillik, hırs, kibir, şov peşinde koşma gibi dünyayı içeriden çürüten virüsleri kapımıza yaklaştırmayacağız.

TAKOZ KOYANLAR VİCDANLARDA MAHKÛM OLACAK

Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde, yarım asırdır ülkemizin paçasından aşağı çeken terör meselesi dâhil Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulacağız. Stratejik bir devlet projesi olan terörsüz Türkiye sürecimizi de hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece katkı verenler tarihe isimlerini yazdıracaklar. Bu sürece takoz koyanlar ise milletin vicdanında mahkûm olacaktır. Türkiye en çetrefil sorunlarından birini çözmeye bu kadar yaklaşmışken hiç kimsenin kişisel hesaplarla hareket etme lüksü yoktur. Milletimiz o engin basiret ve ferasetiyle kimin ne yaptığını, kimin ne dediğini yakından takip etmektedir.

'YOLSUZLUK ÜRETEN BELEDİYELERİ MUTLAKA KURTARMAK GEREKİYOR'

Başkan Erdoğan, konuşmasında Yerel Yönetimler Reformu hazırlıklarının beş temel başlık altında çok boyutlu ve titiz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Hedefimiz, güçlü denetim, sağlam mali yapı, açık ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hizmet kapasitesi yüksek bir yerel yönetim sistemini ülkemize kazandırmaktır. Son birkaç yıldır yaşanan hadiseler, böyle bir sisteme olan ihtiyacı çok net biçimde ortaya koymaktadır. Kifayetsiz muhterislerin elinde kısım kısım akraba çiftliğine dönen, hizmet ve icraat yerine skandallar ve yolsuzluklar üreten belediyeleri içine düştükleri bu arızalı ortamdan mutlaka çıkarmak, mutlaka kurtarmak gerekiyor. Yoksa kötü örnekler üzerinden yayılan güven bunalımı sadece yerel yönetimleri, sadece o skandalların başaktörlerini değil, topyekûn siyaset kurumunu olumsuz etkilemektedir. Milletin emanetine ihanet eden, affedersiniz, haramilerin, ahlaksızların, beceriksizlerin sebep olduğu faturanın bedelini milletimizle birlikte görevini layıkıyla yapmaya çalışanlar da ödüyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığı açıktır. Eksik varsa gidermek, sorun varsa çözmek, yanlış varsa düzeltmek siyasetçiler olarak bizim asli görevimizdir. Biz de millete karşı mesuliyetimizi yerine getirecek, inşallah bu meselelerin üzerine kararlılıkla gideceğiz" dedi.

9 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanına rozetlerini taktı. Erdoğan, "Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Cenab-ı Allah kendilerine bu çatı altında başarılı hizmetler yapmayı nasip eylesin. AK Parti'nin her kademesiyle, her mensubuyla daima yanlarında olacağını önemle ifade etmek istiyorum" dedi. AK Parti'ye geçen belediye başkanları şunlar:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir.

Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran.

Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran.

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu.

Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara.

Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altınok.

Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç.

Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya.