"ÖZEL BİR TARİHE SAHİBİZ"

Üreten, elinin emeği, alnının teriyle hayatı güzelleştiren kadınlarla bir arada olmaktan her zaman büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, fuar ile protokollerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Emine Erdoğan, fuar alanında sergilenen her bir ürünün ardında bambaşka bir hikaye olduğunu belirterek, "Bu hikayeler yeri geliyor yöre kültürünü, yeri geliyor bir kadının hayallerini gerçekleştirmek üzere cesaretle attığı adımları anlatıyor. Fakat tüm bunların ötesinde çok önemli bir gerçeğin daha altını çiziyor. O da kadın emeğinin, yüzyıllardır Anadolu'nun üretim hafızasını oluşturduğudur. Bu anlamda biz gerçekten çok özel bir tarihe sahibiz." diye konuştu.

Kadınların tarihteki ilk ekonomik örgütlenmesi olarak gösterilen Bacıyan-ı Rum'un, Anadolu kadınının ferasetinin, dirayetinin ve teşkilatlanma kabiliyetinin bir eseri olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Bacılar, hem üretim faaliyetleriyle ekonomik hayata katılmışlar hem de başka kadınlara meslek öğreterek onlara yeni iş sahaları açmışlardır. Aile temeline dayalı, ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bir toplum hayatının kurucusu olmuşlardır. Günümüzde sıklıkla kullandığımız girişimcilik, güçlü kadın, sosyal yatırım gibi modern kavramları, yüzyıllar öncesinde hayata aktarmışlardır. Bugün bu özgün ruhun, kadın kooperatiflerinde yaşatıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.