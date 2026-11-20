Emine Erdoğan: "Ülkemizin yıldızı her alanda parlayacak"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı"nda konuştu 'Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizin yıldızının her alanda parlayacağı bir gelecek hedefliyoruz' diyen Emine Erdoğan, "Bu hedefi gerçekleştirmede kadınların birikimlerini, tecrübelerini ve üretkenliğini, ülkemizin en önemli kaynaklarından biri olarak değerlendirmeliyiz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Kadın Kooperatiflerini e-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni'nde bir konuşma yaptı.
"ÖZEL BİR TARİHE SAHİBİZ"
Üreten, elinin emeği, alnının teriyle hayatı güzelleştiren kadınlarla bir arada olmaktan her zaman büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, fuar ile protokollerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.
Emine Erdoğan, fuar alanında sergilenen her bir ürünün ardında bambaşka bir hikaye olduğunu belirterek, "Bu hikayeler yeri geliyor yöre kültürünü, yeri geliyor bir kadının hayallerini gerçekleştirmek üzere cesaretle attığı adımları anlatıyor. Fakat tüm bunların ötesinde çok önemli bir gerçeğin daha altını çiziyor. O da kadın emeğinin, yüzyıllardır Anadolu'nun üretim hafızasını oluşturduğudur. Bu anlamda biz gerçekten çok özel bir tarihe sahibiz." diye konuştu.
Kadınların tarihteki ilk ekonomik örgütlenmesi olarak gösterilen Bacıyan-ı Rum'un, Anadolu kadınının ferasetinin, dirayetinin ve teşkilatlanma kabiliyetinin bir eseri olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Bacılar, hem üretim faaliyetleriyle ekonomik hayata katılmışlar hem de başka kadınlara meslek öğreterek onlara yeni iş sahaları açmışlardır. Aile temeline dayalı, ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bir toplum hayatının kurucusu olmuşlardır. Günümüzde sıklıkla kullandığımız girişimcilik, güçlü kadın, sosyal yatırım gibi modern kavramları, yüzyıllar öncesinde hayata aktarmışlardır. Bugün bu özgün ruhun, kadın kooperatiflerinde yaşatıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.
"KADINLAR ÜRETTİKÇE AİLELER GÜÇLENİR"
Emine Erdoğan, kadın kooperatiflerinin, ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte başarmanın merkezleri olduğunu kaydederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Taze fikirleriyle genç girişimciler ve yılların zanaat ustalığına sahip kadın üreticiler kooperatiflerimizin çatısı altında buluşuyor ve görüyoruz ki, bu birlikten gerçekten de kuvvet doğuyor. Burada şu parantezi de açmak istiyorum. Kimi zaman, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ele alınıyor. Halbuki kadınları desteklemek, onların kendilerini gerçekleştirebilecekleri imkanları sağlamak, doğrudan ülkenin geleceğine yatırım yapmaktır. Çünkü kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, yalnızca şahsi refahlarının artması anlamına gelmez. Kadınlar ürettikçe, aileler güçlenir, çocuklar daha iyi imkanlara kavuşur, yerel ekonomiler canlanır, istihdam artar ve toplumun refahı yükselir. Bildiğiniz gibi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizin yıldızının her alanda parlayacağı bir gelecek hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmede kadınların birikimlerini, tecrübelerini ve üretkenliğini, ülkemizin en önemli kaynaklarından biri olarak değerlendiriyoruz."
Ticaret Bakanlığının tam da bu anlayışla kadın kooperatiflerine ve kadın girişimcilere yönelik çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bakanlığımız, kadın kooperatiflerinin kuruluşundan üretim kapasitelerinin geliştirilmesine, finansman imkanlarından eğitime, ürünlerin tanıtımından pazara ulaşmasına kadar her aşamasında kadınlarımızın yanında yer alıyor. Bilhassa dijitalleşmeyle birlikte değişen ticaret dünyasının yeni dinamiklerine uyum sağlamaları için titizlikle çalışıyor." dedi.
Emine Erdoğan, bugünün dünyasında artık sadece üretmenin yetmediğini, üretileni yeteri kadar tanıtmanın, doğru pazarlara ve hedef kitleye ulaştırmanın, böylece hak ettiği ekonomik değere kavuşturmanın da bir o kadar önem arz ettiğini vurguladı.
Kadın üreticilerin teknoloji alanında daha çok desteklenmesi gerektiğini ifade eden Emine Erdoğan, dijital okuryazarlığın geliştirilmesi ve yeni ticari modellerin benimsenmesinin bugün atılan adımları kalıcı hale getireceğine inandığını söyledi.