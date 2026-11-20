Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Başkan Yardımcısı tutuklandı!
Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ÇAĞDAŞ CAN ELMALI TUTUKLANDI
Yaşanan yeni gelişmeye göre, aynı soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Elmalı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.