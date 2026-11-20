Gazze için vicdan kampanyası
Gazze halkının yaşadığı insanlık dramı kışın gelmesiyle birlikte daha da ağırlaştı. Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sivil toplum kuruluşlarıyla Üsküdar'da bir araya gelerek "Ayrı kışları ancak ortak vicdan ısıtır" kampanyasını duyurdu ve herkesi kampanyaya destek olmaya çağırdı. Kabaktepe, "Gazze'deki zorluklara bir de kışın ağır şartları eklendi. BM verilerine göre 7 Kasım'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle 70 bin çadır su altında kaldı. Yaklaşık 226 bin kişi yağışlardan doğrudan etkilendi. Hanelerin yüzde 85'i temiz su temininde sorun yaşarken kanalizasyona karışan su aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da yol açmaktadır. Temel ilaçların yüzde 42'si sıfır stok noktasına düşerken baskınlardan 109 eğitim alanı etkilenmiştir" dedi.