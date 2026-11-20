Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kurulu'nda yer alan 20 çocuğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü Rukiye Rumeysa Yeniyıldız, COP31 kapsamında 13 Kasım'da Antalya'da "İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları" ana temasıyla düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu'nun ardından hazırlanan 20 maddelik 27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi'ni okuyup Emine Erdoğan'a takdim etti. Yeniyıldız, kabulde yaptığı konuşmada çocukların iklim krizine karşı çözümün bir parçası olabileceğini belirterek, "Bildirgemiz bizim için bir son değil, bir başlangıç. Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun güvenle büyüyebildiği bir geleceği görene kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi. Çocuklarla yakından ilgilenip sohbet eden Emine Erdoğan, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

'TALEPLERİNİZ ÇOK KIYMETLİ'

Emine Erdoğan, "Bildirgeyi hazırlayan evlatlarımıza, forumu düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile UNICEF'e teşekkür ediyorum. Gençlerimizin okullarda Sıfır Atık uygulamalarından elektronik atıkların toplanmasına kadar sundukları somut öneriler ve yönelttikleri talepler çok kıymetli. İnanıyorum ki yarınlarımıza yön verecek çocuklarımız çözümün bir parçası olduğunda iklim değişikliğiyle daha kararlı mücadele edeceğiz" dedi.

SAĞLIK BAKANI ILE GÖRÜŞTÜ

Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi. Erdoğan, "Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu ile bir araya geldik. Görüşmemizde, önümüzdeki dönemde düzenlenecek 4'üncü Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ile 18'inci Avrupa İntegratif Tıp Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunduk" paylaşımı yaptı.

Memişoğlu, Emine Erdoğan'a Sancaktepe'deki Sağlıklı Yaşam Köyü'nde rehabilite edilen bağımlıların yaptığı çantayı hediye etti.