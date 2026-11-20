İsrail artık istediği gibi yayılamayacak
TBMM Plan ve ütçe Komisyonu'na bakanlığının 2027 yılı bütçesini sunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in bütün bölgeyi tehdit eden yayılmacı politikalarının önlenmesi amacıyla, bölgemizdeki ülkelerle ve uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ettik; önümüzdeki yıl da bu çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. Trump yönetimi ile Gazze'den Suriye'ye, Ukrayna'dan Kafkasya'ya uzanan geniş bir coğrafyaya ilişkin konularda diyalog ve istişarelerinin sürdüğüne dikkat çeken Fidan, bölgesine istikrarsızlık yayan değil, bölgenin istikrarına katkı sağlayan bir Suriye'nin milli menfaatlerimiz bakımından önem taşıdığını belirterek, "Devlet otoritesinin ülkenin tamamında hakim kılınmasına ve SDG'nin entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasına yönelik çabalarında Suriye hükümetine destek veriyoruz. İstikrarlı bir Suriye'nin tesis edilmesinin önündeki en önemli engellerden biri İsrail'in yayılmacı politikaları" ifadelerini kullandı.
Milli menfaatlerimize ve Batı Trakya ile Onikiadalar'daki soydaşlarımızın haklarına halel getirecek adımlar karşısında da kararlı duruşumuzun devam edeceğinin altını çizen Fidan, Kıbrıs konusunda ise "Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini her fırsatta vurguluyor, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunuyoruz" dedi.
Milli menfaatlerimize ve Batı Trakya ile Onikiadalar'daki soydaşlarımızın haklarına halel getirecek adımlar karşısında da kararlı duruşumuzun devam edeceğinin altını çizen Fidan, Kıbrıs konusunda ise "Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunduğu gerçeğini her fırsatta vurguluyor, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunuyoruz" dedi.