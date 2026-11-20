Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 3 adet KIZILELMA'nın teslim edilmesiyle dünya havacılık tarihinde ilk kez bir insansız savaş uçağı operasyonel olarak envantere alınmış oldu. Bugüne kadar 600 sorti gerçekleştiren KIZILELMA'nın kabul testlerini tamamlayan ilk 3 adedi 19 Kasım itibarıyla güvenlik güçlerine teslim edildi ve göreve başladı.

KIZILELMA, 12 Mart 2022'de üretim hattına girdi. İlk uçuşunu 14 Aralık 2022'de gerçekleştirdi. KIZILELMA, 24 Nisan 2023'te AKINCI TİHA ile dünyada ilk kez iki insansız hava aracının yakın kol uçuşuna imza attı. TEKNOFEST İstanbul'da ise SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile kol uçuşları gerçekleştirdi.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI OLAN İLK ÜLKE

KIZILELMA, 8 Ekim 2025'te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla ilk atış testlerini tamamladı. 17 Kasım'da TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi entegre edildi. 29 Kasım 2025'te Sinop'ta gerçekleştirilen testte ASELSAN'ın MURAD AESA radarıyla tespit edilen jet motorlu hedef uçağı, TÜBİTAK SAGE imzalı GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle tam isabetle vurdu. Böylece görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu. 13 Temmuz'da JET-230 süpersonik füzesiyle hedefini tam isabetle vurdu.

TARİHİ BİR GÜN

Başkan Erdoğan, Kızılelma'nın TSK envanterine girmesiyle ilgili, "Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihi bir gün... Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı. Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. ANKARA