Kaynaklar, bu konunun son olarak geçen hafta Dublin'de Kushner ve Witkoff'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede konuşulduğunu kaydetti.

Kaynaklar, ikinci senaryonun ise Donbas'ın Ukrayna'nın elinde kalacağı şekilde çatışmanın durdurulması ve Ukrayna'ya ABD ve Avrupa ülkeleri ile imzalanacak bir anlaşma yoluyla Rus saldırılarına karşı güvenlik garantileri verilmesi olduğunu ifade etti.

Zelenski'den barış çağrısı: Görüşme gündemi birlikte hazırlanmalı