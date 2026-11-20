Rusya-Ukrayna savaşı sonlanacak mı? Masada 2 senaryo var: Donbas ve NATO detayı
Son dakika: ABD, Çin ve Rusya arasındaki tarihi zirveye gözler çevrilmişken, ABD'li gazete The Wall Street Journal'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Gazete; Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için masada 2 senaryonun gündeme geldiğini belirtti. İşte detaylar!
Son dakika... The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'li yetkililerin son günlerde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantılarda Donbas'ın kontrolünü Rusya'ya vermesi karşılığında Ukrayna'nın NATO üyeliğini gündeme getirdiğini öne sürdü.
WSJ'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, son aylarda kapalı kapılar ardında yürütülen Ukrayna barış görüşmelerinde "Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesi karşılığında NATO üyeliği" fikrini gündeme getirdi.
Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın NATO üyeliğini reddettiğine işaret eden kaynaklar, buna rağmen Kushner ve Trump'ın Barış Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu konuyu son toplantılarda sık sık dile getirdiğini aktardı.