CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibelerin mahkeme kararıyla tescillenmesine Yeni Parti'den yine tepki geldi. Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan belediye başkanlarını savunmaya devam eden Yeni Parti, karar sonrası bu kez şaibeli kurultayın avukatlığını yapmaya başladı.

TEPKİ YAĞDI

Mahkeme kararı sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kurultay davası sonuçlandı, hukuk yine yerle bir edildi. Bizim kurultayımız da delegemizin iradesi de tertemizdi" sözleriyle CHP'lilerin hedefi oldu. Emir'in paylaşımının altına yapılan yorumlarda çok sayıda sert eleştiri görüldü. Bir kullanıcı ise "Hukuk sizin lehinize karar verince iyi, aleyhte karar verince kötü mü oluyor?" sorusunu yöneltti.