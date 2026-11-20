CHP'nin kurultay ceza davası kapsamında önceki gün kararlar açıklandı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasının yanı sıra siyasi yasak kararı da çıktı. 2023'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok az farkla koltuğunu kaybettiği olaylı kurultayda delegelerin para karşılığı satın alındığını tescilleyen mahkeme kararı, muhalefetin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

CHP TARİHİNDE KARA LEKELER

Mahkeme kararlarını SABAH'a değerlendiren CHP'li kurmaylar, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun parti tarihinde kapanmaz bir yara açtıklarını vurguladı. Hapis ve siyasi yasak kararlarını "malumun ilamı" olarak değerlendiren kurmaylar, "İtirafçıların beyanları aslında tüm tabloyu gözler önüne sermişti. Bu arkadaşlarımız maalesef CHP'de 10 büyüklüğünde deprem meydana getirdiler. CHP tarihine kara bir leke olarak geçtiler" yorumunu yaptı.

PARAYLA DİZAYN ETMEK İSTEDİLER

Partili kurmaylar, "Kemal Bey'e muhalefet etmek elbette demokratik bir haktır. Ancak siz, siyasi emelleriniz için Türkiye'nin en köklü partisini parayla dizayn edemezsiniz. CHP'yi parayla satın alamayacaklarını öğrenmişlerdir diye ümit ediyoruz. CHP bir daha bu karanlık oyunların içerisinde düşmeyecektir. Buna müsaade etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.