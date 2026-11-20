SON DAKİKA… İçişleri Bakanlığı son 10 günde 28 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların da bulunduğu 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

28 ilde FETÖ'ye yönelik Polisimiz tarafından son 10 günde düzenlenen operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahısların da bulunduğu 83 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 47'si tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

-Örgütün "güncel, finans, eğitim, bilişim ve mahrem yapılanmaları" içerisinde faaliyet gösterdikleri,

-Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri,

-Kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları,

-Örgüt mensuplarına finansal destek sağladıkları,

-Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

-Örgütsel evlilik kapsamında görüşmeler yaptıkları ve sözde mağdur ailelere maddi destek sağladıkları,

-Örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik 28 ilde operasyonlar düzenlendi.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, TEM Daire Başkanlığımızı, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.