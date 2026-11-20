SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şanlıurfa'da kendini Jandarma ve MİT mensubu olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandıran şahıslara yönelik JASAT'ımız tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı"

Şüphelilerden 5'i tutuklandı. 1'inin işlemleri devam ediyor. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir dernek kurulduğu ve derneğin geçici kurucu başkanı D.Ş.'nin, kendisini "Jandarma İstihbarat Yüzbaşı ve MİT personeli" olarak tanıttığının tespit edilmesi üzerine devam eden çalışmalarda şüphelilerin;

-Derneğe üye olan kişilere sahte MİT kimliği verdikleri, -Vatandaşlarımıza silah ve kimlik temin etme ve adliyedeki işlerini halletme vaadinde bulundukları,

-Derneğin resmi bir hesap numarası bulunmamasına rağmen "Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yatırılacağı" gerekçesiyle farklı miktarlarda usulsüz para topladıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucunda, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen dernek başkanı D.Ş., kendisini avukat olarak tanıtan T.Y. ile E.Y., K.A, A.A. ve M.D. isimli şahıslar yakalandı. MASAK raporları üzerinde yapılan incelemelerde şüphelilerin, 2026 yılı içerisinde toplam 1 milyon 498 bin TL haksız kazanç elde ettikleri ve bu paraları dernek amacı dışında kullandıkları belirlendi. Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. JASAT'ımızı, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızı, MASAK Başkanlığımızı, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör