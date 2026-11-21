Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı televizyon programında ABD ile yaşanan CAATSA ve F-35 düğümünden Hürmüz Boğazı müzakerelerine, Suriye'nin geleceğinden Gazze'deki insani krize kadar pek çok kritik başlıkta Türkiye'nin yol haritasını açıkladı.

Kamuoyunda sıkça tartışılan Mekke Savunma İttifakı ve "Yemen'e asker gönderilecek mi?" iddialarına açıklık getiren Bakan Fidan, ittifakın kurumsallaşma sürecinin başarıyla devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin mevcut politikasının Suudi Arabistan'ın savunmasına teknik destek sağlamak olduğunu vurgulayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Yemen'in içerisinde asker bulundurmayla ilgili alınmış bir karar yok. Ancak Suudi Arabistan'ı savunmada hava savunması ve elektronik harp gibi alanlarda gereken teknik destek veriliyor. İttifak anlaşmasındaki savunma maddesinin devreye girmesi ve topyekun bir savaş hali için birçok aşamanın geçilmesi, nihayetinde ise Meclis kararı çıkması gerekir. Kaldı ki biz savaş nedir bilen bir milletiz. Savaş bizim işimiz. Allah uzak tutsun ama konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar, kimse merak etmesin."

ABD İLE CAATSA VE F-35 DÜĞÜMÜ: "LOBİ SAVAŞLARI VAR AMA ENGELİ AŞACAĞIZ"

Türkiye ile ABD arasındaki en kritik gündem maddeleri olan CAATSA yaptırımları, F-35 programı ve S-400 sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Fidan, Washington yönetiminde siyasi bir irade oluştuğuna dikkat çekti. İdarenin yetkisindeki bazı geciktirmelerin ve mühimmat alımlarındaki engellerin kalkmaya başladığını ifade eden Fidan, "Bu konu ABD siyasetinde 'Önce Amerika mı, önce İsrail mi?' diyenlerin lobi savaşlarına dönmüş durumda. Ancak yönetim nezdinde bir irade var. Sistemik ve disiplinli bir şekilde ilerleyerek inşallah bu konuyu aşacağız" dedi.

"İSRAİL, AMERİKAN GÜCÜNÜ BİR BULDOZER OLARAK KULLANDI"

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları ile Suriye'nin güneyine yönelik tehditlerine değinen Dışişleri Bakanı, Washington'ın yıllar süren Orta Doğu politikasını da çarpıcı sözlerle özetledi:

"Yıllar boyu Amerika'nın Orta Doğu'da izlediği politika kendi çıkarları için miydi, yoksa başka bir ülke için miydi? Bu artık ABD'de bile sorgulanıyor. İsrail, kendi hedeflerine ulaşmak için Amerikan gücünü uzun yıllar boyunca bir 'buldozer' olarak kullandı. Bunu da terör örgütlerinin ve çeşitli krizlerin arkasına gizledi. Ancak artık bütün bölge bu gerçeği biliyor."

GAZZE'YE KONTEYNER ENGELİ VE HÜRMÜZ BOĞAZI MESAJI

Türkiye'nin deprem bölgesinde kullandığı binlerce konteyneri Gazze'ye göndermek için ilk günden hazır olduğunu belirten Fidan, İsrail'in "Hamas silah yapımında kullanabilir" bahanesiyle metal yapılara izin vermediğini, bu nedenle sivillerin sel ve soğukta bez çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime ve ABD-İran hattındaki arabuluculuk trafiğine de değinen Fidan, Katar Başbakanı ile temas halinde olduklarını belirterek, olası bir anlaşmanın küresel finansal krizin derinleşmesini önlemek açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Fidan ayrıca, Hürmüz, Malaka, Cebeli Tarık, Panama ve İstanbul boğazları gibi kritik geçiş noktalarının rehin alınmasını önlemek amacıyla uluslararası bir deklarasyon önerisi sunduklarını açıkladı.

SURİYE'DE İSTİKRAR VE YENİ BÖLGESEL DÖRTLÜ

Suriye'deki yeniden inşa sürecinin kurumların yokluğu nedeniyle yavaş ama emin adımlarla ilerlediğini belirten Fidan, ekonominin canlanması için uluslararası yaptırımların kalkması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin artık krizleri bekleyen değil, önceden önlem alan proaktif bir güç olduğunu vurgulayan Fidan; Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye'den oluşan Bölgesel Dörtlü (R4) ile Avrupa Dörtlüsü'nün (E4) İstanbul'un ardından ikinci toplantısını Berlin'de yapacağını duyurdu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör