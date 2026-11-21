COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, genel kurul oturumu öncesinde basın mensuplarının soruları yanıtladı. Kurum, "Hala masadayız, hala ülkelerle görüşüyoruz. Bu noktada umudumuzu kaybetmiş değiliz. Bu noktada Antalya'dan, Antalya Mutabakatını çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gerçekten çok önemli bir gayret ortaya koyuyoruz. Son metin diyeceğimiz metni sekretaryaya gönderdik, birazdan tüm ülkelere gönderilecek. Yine o metin üzerinde uzlaşılarımız devam edecek ve sabah 10.00-10.30 itibarıyla Genel Kurulumuza örtü kararımızı getirmek istiyoruz. Bayağı ilerledik birçok noktada tabii ki hala mesafe olan alanlar da var ama ben onların da çözüleceğini düşünüyorum, değerlendiriyorum. Yarın Antalya'dan tüm dünyaya güzel, olumlu mesajlar vermek için çaba gösteriyoruz. Tüm ülkelere uzlaşı için verdikleri destekten dolayı, gerçekten burada Antalya'da, Türkiye'de harcadıkları yoğun emekten dolayı teşekkür ediyorum. Hepimiz burada güzel kararlar alabilmek için mücadele ediyoruz. Geç saatlere kadar burada insanlar çalıştı. Günlerdir, haftalardır burada müzakere ediyorlar, belli konuları çözmeye çalışıyorlar. Kolay değil 196 ülkenin aynı masa etrafında toplanması. Her ülkenin kendi önceliği, kendi beklentisi, kendi kalkınma planları var. Biz tüm kararları ülkeleri bir araya getirecek şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel neticeler alacağız diyorum. Size de ilginiz, alakanız için çok teşekkür ediyorum, sağ olun" şeklinde konuştu.

"SONUNA KADAR BU DURUŞTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Sonuca az kaldığını ifade eden Başkan Kurum, "Yani fosil yakıtlarla ilgili ifadelerin geçmesi, Dubai'nin gerisinde kalınmaması noktasında beklentiler vardı. O beklentiler de karşılandı diye değerlendiriyorum. Uyum finansmanıyla ilgili yine gelişmekte olan ülkelerin, az gelişmiş ülkelerin beklentileri vardı. Onu da karşılayacak ifadeleri, kararları metne yansıttık. Elektrifikasyon var, yine metan konusu, sıfır atık konusu var. Biz burada Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın dış diplomaside göstermiş olduğu duruşu; güvenden yana, huzurdan yana, barıştan yana, adaletten yana olan duruşunu göstermeye devam ediyoruz. Sonuna kadar da bu duruştan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör