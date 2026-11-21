BAYKAR tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın envantere girmesini uzmanlar yorumladı.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Dünyada envanterinde insansız savaş uçağı olan ülke var mı? Yok. Biz ilkiz. ABD, Rusya ve Çin'in henüz başaramadığı bir şeyi Türk mühendisleri gerçekleştirdi. Baykar'ın Türk milletine hizmetleri hiç unutulmayacak. 550 yıl sonra Türkler bir silah sisteminde dünyaya öncülük yapıyor. Kahraman ordumuz da bu silahları en iyi kullanan ordu olarak Türk milletinin haklarını her yerde koruyor. Dünya harp tarihinin dönüştüğü dönemler vardır. Günümüzde de öyle bir dönemdeyiz. Türkiye, 'robot savaşları' dönemine bir adım önde giriyor. KIZILELMA Türkiye'ye çok büyük bir güç kattı. 550 yıl önce Fatih Sultan Mehmed'in döktürdüğü topların Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir aşamaya taşıması gibi. Türk ordusu bugün insansız sistemleri dünyada en iyi kullanan ordudur. İki sene sonra KIZILELMA önünde durulamaz bir güç haline gelecek.

Strateji ve Güvenlik Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş: Türkiye bu adımları 2004'te yapılan savunma sanayii istişare toplantısıyla atmaya başladı. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü bizi bu seviyeye getirdi. 'Hayır, biz bunları dışarıdan almayalım, kendimiz üretelim' dedi. Bu tür uzun soluklu projelerde siyasi istikrar çok önemlidir. Kısa dönemli hükümetlerle bu işleri yapamazsınız. Başkanlık sistemi sayesinde bu siyasi istikrar ve irade sağlandı. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığı bize bu gururu yaşattı. Başkanı Erdoğan'ın iradesi ve Türk mühendislerin çabasıyla bu noktaya gelindi. Güvenliğinizi sağlayamazsanız elinizdeki diğer imkânların hiçbir faydası olmaz. BAYKAR bu konuda tüm tebrikleri hak ediyor. Bize bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyoruz.

DÜNYA MANŞETE TAŞIDI

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın envantere girmesi dünya basınında ses getirdi.

Amerikan Aviation Week: Türk ordusu Baykar KIZILELMA'yı teslim aldı. Baykar, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı.

Amerikan Al-Monitor: KIZILELMA'nın envantere girişi Türkiye'nin hava gücüne yeni kabiliyetler kazandıracak.

Yunan OnAlert: KIZILELMA 600 test ve eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Yunan Ptisi dergisi: KIZILELMA'nın hava-hava muharebesi ve insanlı savaş uçaklarıyla müşterek harekât kabiliyetleri dikkat çekiyor.

Rus EADaily: Geleneksel havacılığa meydan okuyan bir adım. DIŞ HABERLER