Belediye seçimlerine şeffaf sandık ayarı
Belediyelerde boşalan başkanlık ve başkanvekilliği koltukları için yapılacak seçimlere yeni kurallar geldi. Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile öne çıkan detaylar şu şekilde sıralanıyor:
Oylama toplantısının tarihi vali tarafından 10 gün içinde belirlenecek.
Aday olmak isteyen meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları başvurularını ilk oturumda başkanlık divanına bildirecek.
Adaylar, her oylama oturumu öncesinde adaylıktan çekilebilecek.
Adayların adları alfabetik sırayla basılı olacak.
Seçimde aday olan kişiler oylama oturumlarını yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak.
Talep eden siyasi parti grupları ile bağımsız üyeler adına birer gözlemci seçim sürecinde görev alabilecek. İtiraz ve öneriler değerlendirilirken gözlemcilerin görüşleri tutanağa geçirilecek.
Oy serbestliği ve gizliliği için en az iki kapalı kabin hazırlanacak. Sandık ise herkesin görebileceği bir noktaya yerleştirilecek.
Başkanlık mührü olmayan, işaret taşıyan veya birden fazla adaya mührü basılan pusulalar geçersiz sayılacak.
Oylama toplantısının tarihi vali tarafından 10 gün içinde belirlenecek.
Aday olmak isteyen meclis üyeleri ile aday göstermek isteyen siyasi parti grupları başvurularını ilk oturumda başkanlık divanına bildirecek.
Adaylar, her oylama oturumu öncesinde adaylıktan çekilebilecek.
Adayların adları alfabetik sırayla basılı olacak.
Seçimde aday olan kişiler oylama oturumlarını yönetemeyecek ve başkanlık divanında görev alamayacak.
Talep eden siyasi parti grupları ile bağımsız üyeler adına birer gözlemci seçim sürecinde görev alabilecek. İtiraz ve öneriler değerlendirilirken gözlemcilerin görüşleri tutanağa geçirilecek.
Oy serbestliği ve gizliliği için en az iki kapalı kabin hazırlanacak. Sandık ise herkesin görebileceği bir noktaya yerleştirilecek.
Başkanlık mührü olmayan, işaret taşıyan veya birden fazla adaya mührü basılan pusulalar geçersiz sayılacak.