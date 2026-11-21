5. Uluslararası STK Fuarı öncesinde TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Bilal Erdoğan ve İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın da katıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının teknolojiyi daha etkin kullanması, idari ve mali sürdürülebilirliğini sağlaması ve gönüllülük faaliyetlerini güçlendirmesi için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

GENÇLERİN GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARINA KATILIMINA VURGU

TGTV olarak üye kuruluşların gelişimine ağırlık verdiklerini belirten Erdoğan, gençlerin gönüllülük çalışmalarına katılımını artırmak istediklerini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"TGTV olarak bu dönemde kendi üye kuruluşlarımızla ilgili gelişim çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Bunlardan bir tanesi elbette ki yapay zekanın, teknolojinin hayatımıza girmesinden sonra sivil toplum kuruluşlarımızın hem yönetişim olarak hem de hizmetlerini güçlendirme anlamında yapay zeka ve teknoloji ürünlerini güçlü kullanmasını, siber saldırılar ve risklere karşı daha korunaklı yapılara sahip olmasını, idari mali sürdürülebilirlik anlamında daha güçlü olmasını önemsiyoruz. Bunların yanında özellikle gönüllülük anlamında sivil toplum kuruluşlarının daha güçlü olması için çalışmaları güçlendirmeye çalışıyoruz. Gençlere yönelik yaptığımız çalışmalarda gönüllülüğe olan ilginin biraz sönük olduğunu, düşük olduğunu görüyoruz. Bir yandan kendi çalışmalarımıza gençleri çalışmalarımıza çekmeyi sürdürürken diğer taraftan da bunun güçlü bir mevzuat altyapısı dünyadaki örnekleriyle uyumlu bir gönüllülük mevzuatının da yerleşmesiyle ilgili kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

FUARDA "SİVİL TOPLUM 5.0" VURGUSU

Fuarda düzenlenecek paralel oturumlara değinen Erdoğan, "Sivil Toplum 5.0" yaklaşımını şöyle anlattı:

"Fuarımızda da işte bu sivil toplum 5.0'dan kastımız aslında zamanı yakalayan sivil toplum kuruluşları anlayışı. Türkiye'de TGTV olarak yaptığımız çalışmayı İDSB bünyesindeki uluslararası sivil toplum kuruluşlarına, İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarına da yaymak istiyoruz. Dolayısıyla bir yandan yerli yabancı sivil toplum kuruluşlarımızın birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışan bir fuar hüviyetini sürdürürken bir taraftan yapılan paralel oturumlarla da sivil toplum kuruluşlarımızın kendi kabiliyetlerini, kapasitelerini güçlendirecek bir vizyonu ortaya koymayı hedefliyoruz"

"İSLAM DÜNYASINDA BİR SİVİL TOPLUM BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ İSTİYORUZ"

İnsani yardım kuruluşları arasında dayanışma ve eş güdümü artırmak istediklerini belirten Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara fuara katılım çağrısı yaparak şöyle konuştu:

"İslam coğrafyasının çeşitli yerlerinde hala temel hayati ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili ciddi sıkıntıları olan çatışma bölgeleri başta olmak üzere insanlarımız var. İşte Gazze'deki soykırımdan tutun Sudan'daki iç savaşa, Suriye'nin kalkınmasının getirdiği meselelerden tutun İslam dünyasının birçok tarafındaki bu tür durumlar elbette ki sivil toplum denince insani yardımın ön planda olmasını gerektirdi, getirdi. Dolayısıyla biz bir yandan bu insani yardım kuruluşlarımızın arasındaki dayanışmayı, eş güdümü ve çalışmalarındaki verimliliği güçlendirmeye çalışırken diğer alanlarda da İslam dünyasında bir sivil toplum bilincinin yerleşmesini istiyoruz. Zira Türkiye'de başta eğitim alanında olmak üzere birçok sahada sivil toplumumuz gerçekten bir güçlenme eğrisi içerisinde, bir yükseliş eğrisi içerisinde. Gelişmiş toplumlarda görünmesi beklenen türden bir hareketten bahsediyoruz. Sivil toplumun güçlendiği, toplumun taleplerini gönüllüleri aracılığıyla o konunun uzmanları aracılığıyla kamuoyuna getirebildiği, kamuoyunun dikkatine sunabildiği bir yapı Türkiye'de de her geçen yıl güçleniyor. Dolayısıyla bütün İslam dünyasında ortak meselelerimiz etrafında sivil toplumun yapılanmasının daha güçlü olmasını arzu ediyoruz ve bu fuarın buna katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İslam dünyasında geçen yıl Müslüman ülkeler arasında ekonomik büyüklük itibarıyla birinci sıraya çıktı ülkemiz biliyorsunuz. Bu ekonomik tarafı işin ama öbür taraftan da bir Türkiye'den her zaman bir ağabeylik, bir liderlik, bir önderlik beklentisi İslam aleminde, 2 milyarlık İslam aleminde var. Biz de bunun sivil toplum tarafında üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Bir taraftan kendimizi geliştirirken bir taraftan bizdeki uzmanlıkları bütün İslam alemindeki sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaşmak istiyoruz. Sizin vesilenizle hem Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının hem de bu konulara ilgili insanların fuarımıza 25-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde katılmasını teşvik ediyoruz"

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR İÇİN ORTAK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Toplantıda Arakanlı Müslümanların yaşadığı sorunlara da değinen Erdoğan, Batı ülkelerinin çifte standart uyguladığını savundu ve İslam ülkelerine ortak çözüm üretme çağrısı yaptı:

"İslam dünyasının kendi konusu olarak görmek lazım. Batının nerede ne yaptığı belli değil çünkü her yerde çifte standart uyguladığını görüyoruz. Mazlumun kimin mazlumu olduğuna bakıyor, rengine bakıyor. Ukraynalı olunca sarışın olunca sahip çıkıyor, bayrağını bütün kurumlarının üstünde dalgalandırıyor. Ama Müslüman olunca teni biraz koyu renk olunca umursamıyor. Hatta acısına kayıtsız kalmanın ötesinde o tarafa zulmeden tarafa silah veriyor, mühimmat veriyor, destek sağlıyor. Onun için yani sizin sorunuz vesilesiyle Arakanlı Müslümanların acılarının, yaşadıklarının hani Hz. Ömer ne diyor işte Dicle nehrinin yanında bir kuzuyu kurt kapsa adalet gelir Ömer'den sorar onu diyor. Yani biz bu kadar duyarsız mı kalacağız. Bu kadar dünyanın çeşitli taraflarında yani Müslüman olsun olmasın biz bizim inancımıza göre mazlumun dinine, ırkına, rengine bakılmaksızın derdine derman olmak esastır. Bizim toplumumuz da misafirperverliğiyle, merhametliliğiyle bu konuda yüzyıllar boyunca dünyaya örnek olmuş bir toplumdur. Dolayısıyla gündemimizde olması aynı Gazze'deki insani dram gibi Arakanlı Müslümanların durumuna da bir çözüm üretilmesi konusunda İslam ülkelerinin bir araya gelip çözüm üretmesi bence çok önemli"