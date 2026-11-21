Çocuklara daha adil bir dünya borçluyuz
Emine Erdoğan: İnsanlık, savaş ve çatışma bölgelerindeki çocuklara daha adil bir dünya borçlu. Arkadaşlarıyla güven içinde oyun oynadıkları, ertesi güne korkmadan uyandıkları geleceğe dair hayal kurdukları... Gazze'de ise çocuklar bu sevinçleri yaşayacak ömrü bulamıyor. Bir çocuğun yaşama hakkı söz konusu olduğunda sesini duyurması gereken çocuklar değil, bu hakkı savunmakla yükümlü büyükler. Gazze'den başlayarak nerede bir çocuğun hayatı tehlikedeyse, nerede çocukluğu elinden alınıyorsa o haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün her çocuğun güven ve huzur içinde yaşadığı günlerin başlangıcı olmasını diliyorum.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Başta Gazze'de olmak üzere savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocukların acılarının son bulduğu, her çocuğun sevgiyle, umutla ve güvenle büyüdüğü bir dünya diliyorum.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Başta Gazze'de olmak üzere savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren çocukların acılarının son bulduğu, her çocuğun sevgiyle, umutla ve güvenle büyüdüğü bir dünya diliyorum.