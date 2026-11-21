Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Dibeybe ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Milli Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Lafi ve Başbakan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bugün İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör