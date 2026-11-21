20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında Gazze'de katledilen ve zor şartlar altında hayat mücadelesi veren çocuklar için etkinlikler düzenledi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın İstanbul Fatih'teki genel merkezinde 100'ü aşkın çocukla program düzenlendi. Gazzeli çocukların anne kucağında şehit olduğunu söyleyen çocuklar, "Büyüklere sormak istiyoruz, hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı? Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı? Artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Savaşlar bitsin, çocuklar ölmesin" dedi.

Basın açıklamasını, İsrail terörünün acı sonuçlarını bizzat yaşayan 8. sınıf öğrencisi Suriyeli Jana Şemma okudu. İHH Kadın İstanbul İl Başkanı Mürşide Yakaryılmaz Gazze, Sudan ve Myanmar olmak üzere tüm çatışma bölgelerinde çocuklara yönelik saldırıların son bulmasını temenni ederek "Bugün dünyanın gözü önünde çocuklar öldürülürken uluslararası toplumun sessiz kalması kabul edilemez" dedi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında Bakırköy Florya'daki bir restoranda düzenlenen programda, devlet koruması altındaki çocuklar sahne aldı.

Şanlıurfa'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek ve mazlum çocukların sesi olmak için "Gazze'de çocuklar ölmesin" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Kocaeli, Uşak, Sinop, Ankara, Trabzon, Ordu, Bayburt, Kars, Erzurum ve Ağrı'daki etkinliklerde dünyada savaş, açlık ve kuraklık nedeniyle hayat mücadelesi veren çocukların sesi olundu.