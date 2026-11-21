Emine Erdoğan'dan kadın girişimcilere destek mesajı: ‘Bu birlikten gerçekten kuvvet doğuyor’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı'na ilişkin paylaşımında, kadın kooperatiflerinin ortak akıl ve birlikte başarma kültüründeki rolüne dikkat çekti. İşte detaylar…
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün kendisinin katılımıyla düzenlenen fuara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Kadın kooperatifleri, ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte başarmanın merkezleridir. Taze fikirleriyle genç girişimciler ve yılların zanaat ustalığına sahip kadın üreticiler kooperatiflerimizin çatısı altında buluşuyor ve görüyoruz ki, bu birlikten gerçekten de kuvvet doğuyor." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, programa ilişkin bir videoya da yer verildi.
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