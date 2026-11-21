Eyüpsultan belediye başkan yardımcısı cezaevinde
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklanırken 15 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü Çağdaş Can Elmalı tutuklandı.