İstanbul'da Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin adalet hizmetlerinde geldiği noktayı, yargı alanında hayata geçirilen yatırımları ve suçla mücadelede yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirten Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak "Adaletin Yüzyılı" hedefini gerçekleştirmeyi görev edindiklerini ifade etti. Gürlek, yeni adliye binasının modern, nitelikli ve insan onuruna saygılı bir yerleşke olarak hizmete açılmasının bu anlayışın göstergesi olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde adalet hizmetlerinin modernleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gürlek, İstanbul'da da çok sayıda yatırım projesinin hayata geçirildiğini açıkladı.

"ADALETİN YÜZYILI HEDEFİNİ KARARLILIKLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Gürlek, Bakanlık olarak adalet alanında önemli bir hedef belirlediklerini söyledi. Gürlek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile önümüze koyduğunuz hedefler doğrultusunda, Bakanlık olarak sorumluluk alanımızda biz de Adaletin Yüzyılı hedefini kararlılıkla gerçekleştirmeyi kendimize görev biliyoruz" dedi. Bu kapsamda 81 ilde ve tüm merkezlerde adalet anlayışını modernleştirmek, vatandaşların hak ettiği hizmet standartlarını oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Gürlek, vatandaşların hak arayışlarında sunulan hizmetin kalitesini yükseltirken yargı mensuplarının çalışma koşullarını da iyileştirdiklerini kaydetti.

İSTANBUL'A 26 YATIRIM PROJESİ KAZANDIRILDI

İstanbul'a yönelik yatırımlara da değinen Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a ve millete duyduğu sevgiyi yakından bildiklerini belirtti. İktidar döneminde İstanbul'a 26 yatırım projesinin kazandırıldığını açıklayan Gürlek, 2027 yılı sonuna kadar toplam 15 projenin daha hayata geçirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Bu projelerden beşinin yatırım planının onaylandığını kaydetti. İstanbul'da ihtiyaç duyulan yapıların hizmete alınması, yeni projelerin geliştirilmesi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi için tüm imkânların seferber edildiğini belirten Gürlek, yeni Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin de vatandaşlara daha nitelikli hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

"BABADAN OĞULA MİRAS KALAN DAVALAR VARDI"

Türkiye'nin geçmişte adalet arayışında önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Gürlek, uzun süren davaların ve sonuçlandırılamayan dosyaların yargının kronik sorunları arasında yer aldığını söyledi. Geçmişte bazı hak arayışlarının babadan oğula miras kaldığını ifade eden Gürlek, adliyelerin fiziki koşullarının da yetersiz olduğunu belirterek, "Adliyelerimizin önü arzuhalciler ve seyyar satıcılarla doluydu. Orada bir kargaşa vardı" dedi. Bugün ise adliyelerin teknolojik yatırımlarla donatıldığını, personel sorunlarının ortadan kaldırıldığını ve insan onuruna yakışır fiziki şartların oluşturulduğunu dile getiren Gürlek, vatandaşların Alo 135 hattı üzerinden yargısal bilgilere anında ulaşabildiğini söyledi. Dijital kolaylıklarla yargı süreçlerinin hızlandığını, kriminal inceleme ve adli tıp birimlerinin en donanımlı seviyeye ulaştırıldığını belirten Gürlek, faili meçhul olayların ve çözülemeyen davaların da birer birer aydınlatıldığını kaydetti. Yargı mensuplarının lojman ihtiyaçlarının karşılanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda da adımlar atıldığını belirten Gürlek, hedeflerinin vatandaşlara zamanında ve yerinde hizmet sunmak olduğunu vurguladı.

KİRA VE BOŞANMA DAVALARINDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI

Yargılamaların makul sürelerde tamamlanması için yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Gürlek, mahkemelerin iş yükünün yoğun olduğu dava türlerinde hedef süreler belirlendiğini söyledi. Özellikle kira ve boşanma davaları ile ekonomik hayatı yakından ilgilendiren ticari uyuşmazlıklara dikkat çeken Gürlek, vatandaşların uzun süren yargı süreçleri nedeniyle mağduriyet yaşamaması için düzenlemelerin yürürlüğe konulduğunu ifade etti.

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEDE TAVİZSİZİZ"

Suç ve suçlularla mücadelede kararlı bir politika izlediklerini vurgulayan Gürlek, gençleri, çocukları ve aileleri çağın getirdiği suç türlerinden ve suç şebekelerinin tehditlerinden korumanın öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi. Uyuşturucu ve türevleriyle mücadelenin yalnızca adli bir mesele olarak değerlendirilmediğini belirten Gürlek, bu konuyu millî güvenlik meselesi olarak ele aldıklarını kaydetti. Suç örgütlerinin tüm yaptırımlara rağmen teknolojinin sunduğu imkânları kötüye kullandığını ve alternatif finans kaynaklarına ulaşmak için yoğun çaba gösterdiğini dile getiren Gürlek, bu yapıların toplumun huzurunu, güvenliğini ve asayişini tehdit ettiğini söyledi. Gürlek, "Bizler bu etkin ve çeşitlenmiş illegal yapılar karşısında onların tüm asimetrik oluşumlarını bir bir bertaraf ediyor, başta İstanbul olmak üzere ülkemizi en gelişmiş Batı toplumlarından daha güvenli, daha huzurlu seviyelerde tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL, LONDRA'DAN DA PARİS'TEN DE DAHA GÜVENLİ"

İstanbul'un güvenlik durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Gürlek, kentin dünyanın önemli metropolleriyle kıyaslandığında daha güvenli ve huzurlu olduğunu savundu. Gürlek, "İstanbul, Londra'dan da Paris'ten de Roma'dan da New York'tan da daha güvenli ve daha huzurlu bir şehirdir" dedi. Bu tablonun temelinde İstanbul'a yapılan yatırımların, suç ve suçlularla kararlı mücadelenin, devlet kurumları arasındaki eş güdümün ve siyasi istikrarın bulunduğunu belirten Gürlek, milletin ve devletin kendileri için en büyük değer olduğunu ifade etti. Tek gündemlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde millete gece gündüz hizmet etmek olduğunu dile getiren Gürlek, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN MEYVELERİNİ GÖRÜYORUZ"

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de geniş yer ayıran Gürlek, millî birlik ve kardeşlik anlayışıyla iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin kalkınmasına ve kardeşliğine zarar veren terörün yarım asırdır ülkenin önünde engel oluşturduğunu belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ifade etti. Milletin artık kardeşliğin ve birlikteliğin huzurunu hissettiğini dile getiren Gürlek, devlet ve millet mutabakatıyla yürütülen süreçte geri adım atılmayacağını vurguladı. Bu coğrafyanın temelinde kardeşlik, hoşgörü ve birliktelik bulunduğunu belirten Gürlek, bin yılı aşkın süredir devam eden ortak kültürün hiçbir güç tarafından bozulamayacağını söyledi. Terörün Türkiye'nin kalkınması ve refaha ulaşması önündeki en önemli engellerden biri olduğunu kaydeden Gürlek, terörle ilgili meselelerin artık ülke gündeminden birer birer kalktığını ifade etti.

"YAYLALARIMIZ AĞITLARLA DEĞİL, DÜĞÜNLERLE ŞENLENİYOR"

Göreve geldiği günden bu yana Diyarbakır, Iğdır ve Mardin gibi şehirlerde vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Gürlek, ziyaretlerinde huzur ve kardeşlik ortamının güçlendiğine tanıklık ettiklerini söyledi. Bölgedeki sosyal hayatın değişimine dikkat çeken Gürlek, "Vatandaşlarımızın huzur ve kardeşlik ruhunu kana kana içtiklerine, yaylalarımızın, ovalarımızın, köy ve mezralarımızın ağıtlarla değil, panayırlarla, pikniklerle, düğünlerle ve kaynaşmayla şenlendiğine şahit olduk" diye konuştu. Şehirlerin turizm ve ekonomik kalkınmayla yeniden hayat bulduğunu belirten Gürlek, ulaştırmadan altyapıya kadar yapılan yatırımlarla bölgelerin adeta şantiyeye dönüştüğünü ifade etti. Gittikleri her yerde yeni adliye binalarını ve yargı hizmeti yatırımlarını vatandaşların hizmetine sunduklarını kaydeden Gürlek, eğitimden sanayiye kadar tüm ihtiyaçların yerinde karşılanması için yatırımların ekonomik ve kültürel kalkınmaya yönlendirildiğini söyledi. Gürlek, bölgede yaşanan bu gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecinin somut kazanımları olduğunu vurguladı.

"ADALETİN YÜZYILI İÇİN EKSİK KALAN TEK ADIM YENİ ANAYASA"

Konuşmasının son bölümünde yeni anayasa ihtiyacına dikkat çeken Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Yüzyılı vizyonunda adalet alanında atılması gereken önemli adımlardan birinin yeni anayasa olduğunu söyledi. Türkiye'nin ekonomi, savunma sanayisi, siyasi istikrar ve güvenlik alanlarında önemli bir noktaya ulaştığını belirten Gürlek, yeni anayasanın toplumsal mutabakatın ve sürdürülebilir hak ve hukuk anlayışının sağlam temellere oturtulması açısından gerekli olduğunu ifade etti. Gürlek, "Türkiye Yüzyılı'nın baharında ekonomisi, savunma sanayisi, siyasal istikrarı ve güvenliği ile Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya uzanan bölgesinde ve dünyada huzur adası olan Türkiye'mizin Adaletin Yüzyılı vizyonunda eksik kalan tek adımı, özlemini duyduğumuz yeni anayasadır" dedi. Yeni anayasanın milletin hak ettiği ve devletin ivedilikle ihtiyaç duyduğu bir gereklilik olduğunu belirten Gürlek, mevcut anayasal yapının yalnızca bir metinden ibaret kalmaması gerektiğini vurguladı. Gürlek, coğrafyadaki ve dünyadaki tehditlere karşı Türkiye'yi gelecek yüzyıllara güvenle taşıyacak, demokratik, özgürlükçü, milletin çıkarlarına hizmet eden, anlaşılabilir ve güçlü tanımlamalara sahip cesur bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

"MİLLETİN ARASINDAYIZ, ORADAN DA KİMSE BİZİ KOPARAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet etmeyi temel görev olarak gördüklerini belirten Gürlek, hizmet üretmek yerine dedikodu, bozgunculuk, hizipçilik ve mesnetsiz söylemlerle gündem oluşturanlara tepki gösterdi. Gürlek, gelecek nesillerin bugün görev yapan kadroları tarihin doğru tarafında duran isimler olarak anacağını ifade ederek, "Bizler milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmetlerimizi sırası ile yapıyor, başkaları gibi dedikodu, bozgunculuk, hizipçilik, iftira ve mesnetsiz boş laflarla bu aziz milleti meşgul etmiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği, "Biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik; milletin arasındayız, oradan da kimse bizi koparamaz" sözlerini de hatırlatan Gürlek, millete hizmet anlayışından taviz vermeyeceklerini vurguladı.