İBB’de 4.25 trilyon lira nereye harcandı?
AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gökkuş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde konuştu. Gökkuş, İBB yönetiminin yatırım, kentsel dönüşüm ve ulaşım politikalarını eleştirdi. 2018'de bütçenin yüzde 56'sı yatırıma ayrılırken bu oranın 2025'te yüzde 21'e gerilediğini belirten Gökkuş, 2025 yılı için öngörülen 205.6 milyar liralık yatırım harcamasının yalnızca 53.8 milyar lirada kaldığını söyledi. İBB, İSKİ, İETT ve iştiraklerin 2019-2027 dönemindeki toplam harcamasının ise 4 trilyon 250 milyar liraya ulaşacağını kaydetti. Gökkuş, İBB, İSKİ ve İETT'nin toplam borcunun yaklaşık 8 milyar dolar olduğunu aktardı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın 760 otobüs alındığı yönündeki açıklamasını da eleştiren Gökkuş, "İETT'nin araç filosuna bakıyorsunuz, otobüs sayısı 2025'te 3 bin 766, 2027'de de 3 bin 766. Hani otobüs? Nerede?" ifadelerini kullandı.