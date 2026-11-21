Tunceli Polisevi'nde düzenlenen törende konuşan Çiftçi, Tunceli'de 10 yatırımı tamamladıklarını ve bu yatırımların tutarının yaklaşık 850 milyon liraya ulaştığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Nazımiye İlçe Emniyet Amirliğinin yeni hizmet binalarının yapımını bitirdiklerini ifade eden Çiftçi, geçici kabul işlemlerinin ardından iki binanın da hizmete sunulacağını belirtti. Çiftçi, Tunceli Polisevinin hizmet vermeye başladığını, il merkezinde 156, Nazımiye ve Ovacık'ta 16'şar, Hozat'ta 20 olmak üzere toplam 208 polis lojmanını hizmete aldıklarını, Pülümür'de de vardiya yatakhanesini jandarma personelinin kullanımına sunduklarını kaydetti.

Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliğinin lojmanlı hizmet binası ile Ovacık Hükümet Konağının yapımının sürdüğünü dile getiren Çiftçi, Geyiksuyu Güvenlik Yolu projesinde Karşılar ve Geyiksuyu jandarma karakolları arasındaki çalışmaların tamamlandığını, bu projelerle birlikte bakanlığın kentteki toplam yatırım tutarının 1 milyar lirayı geçtiğini aktardı.

ASFALT VE TURİZM VERİLERİ

Köylerin ulaşım imkanlarını da güçlendirdiklerini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti: "İl Özel İdaremiz, Tunceli'nin ilk sıcak asfalt üretim tesisini kurdu. Tesisin de içinde yer aldığı 1 milyar 500 milyon liralık asfalt yatırımıyla 140 kilometre sıcak asfalt serdik ve 93 köyümüze ulaştık. Bu çalışmanın kıymetini, sabah okula giden evladımız, ürününü pazara götüren üreticimiz, hastaneye ulaşmak için yola çıkan vatandaşımız bilir. Köy yoluna yapılan yatırım, vatandaşımızın vaktinden kazanması, üretiminin değer bulması ve günlük işini daha rahat görmesi demektir."

Güvenliğin kalkınmanın ön şartı olduğuna dikkati çeken Çiftçi, huzur güçlendikçe kente gelen ziyaretçi sayısının arttığını, esnafın işinin canlandığını ve yeni yatırım imkanları doğduğunu dile getirdi.

Çiftçi, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda bölgenin terörden arındıkça huzurun arttığını belirterek, şöyle devam etti: "Bir zamanlar terör sebebiyle ziyaret edilemeyen yerlere şimdi aileler çocuklarıyla birlikte gidiyor. İnsanımız Munzur'un gözelerini görüyor, Ovacık'ta konaklıyor, çarşımızda alışveriş yapıyor. Şehrimize gelen her misafir, Tunceli'nin güzelliklerini tanıdığı gibi esnafımızın ve üreticimizin emeğine de katkı sağlıyor. Geçen yıl Tunceli'mize yaklaşık 2 milyon araç girişi oldu. Bu yıl şu ana kadar 1 milyon 950 bin araç girişi kaydettik. Yıl sonunda bu sayının 2 milyon 250 bine ulaşmasını bekliyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 12,5 artış demek. Yoğun günlerde yaşanan trafik sıkışıklığına ilişkin vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları da dikkate alıyoruz. Şehrimize gösterilen ilgi arttıkça ulaşım ve altyapı hizmetlerimizi de bu ihtiyaca göre geliştireceğiz."

Ovacık ilçesinin bu yıl yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladığını aktaran Çiftçi, Munzur Gözeleri'ne ev sahipliği yapan Ziyaret Köyü'nün Birleşmiş Milletler Turizmin 2026 En İyi Turizm Köyü Programı'nda Türkiye'nin adayları arasında yer aldığını söyledi.

Kültür ve sanat hayatındaki canlılığa da işaret eden Çiftçi, geçen yıl 15 bin 750 ziyaretçiyi ağırlayan MamekiFest'e bu yıl 41 bin 700 kişinin katıldığını ve bunun yaklaşık yüzde 165'lik artış anlamına geldiğini ifade etti. Çiftçi, bu ilgiyi kalıcı kalkınmaya dönüştürmek için çalışacaklarını, Munzur'un suyunu, vadisini ve köylerin dokusunu koruyacaklarını vurguladı.

VALİ AYGÖL VE PROGRAMIN DEVAMI

Tunceli Valisi Şefik Aygöl de konuşmasında, İçişleri Bakanlığınca kentte tamamlanan ve devam eden yatırımların güvenlik altyapısı ile kamu hizmetlerinin kalitesine önemli katkı sunduğunu belirtti. Konuşmaların ardından açılış ve temel atma törenleri dualarla yapıldı. Bakan Çiftçi, daha sonra AK Parti ve MHP Tunceli il başkanlıklarını ziyaret etti ve Yolkonak Köyü'ndeki cemevine giderek kentten ayrıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör