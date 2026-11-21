CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, yargının iptal ettiği 38. Kurultay'ı "15 Temmuz'un ikinci siyasi ayağı" olarak nitelendi.

Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında hem tartışmalı 38. Kurultay sürecini hem de yeni kurultay takvimini değerlendirdi. Yıldırım, 38. Kurultay sürecinin yalnızca 5 Kasım'dan itibaren değerlendirilemeyeceğini belirterek, geçmişte yaşanan olayların da araştırılması gerektiğini öne sürdü.

38. Olağan Kurultay sürecini "15 Temmuz'un ikinci siyasi ayağı" olarak nitelendiren Yıldırım, "Eğer kurultay sürecini 5 Kasım'dan itibaren incelemeye başlarsak hikâyenin tamamını öğrenemeyiz. 38'inci kurultay ikinci 15 Temmuz ayaklanmasıdır" dedi.

SIZMA HAREKETİ

Yıldırım, FETÖ'nün geçmişte devlet kurumlarına sızmak için kullandığı yöntemlere benzer bir yöntemin CHP içerisinde uygulandığını ifade etti. Partiye sızan ve paralel yapıyla ilişkili olduğunu iddia ettiği kişilerin uzun süre kendilerini gizlediğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Paralel yapıyla ilişki tutan insanların uzun süreli kendisini saklama, muhafaza etme, yani Haşhaşi fedailerinin yapmış olduğu sızma hareketinin bir benzerini partimizde yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Paralel yapının yurtdışındaki bağlantılarının YouTube kanallarında ve basına verdiği demeçlere baktığınızda, irdelediğinizde yeni bir partinin inşasına gerek olmadığını, Cumhuriyet'in son kalesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni içeriden Haşhaşi fedailerini ayaklandırarak işgal edilme yöntemini seçmişlerdir. Geçici olarak başarılı olmuşlardır ama Türk yargısı buna engel olmuştur" ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNEMEZLER

Yıldırım, CHP'den ayrılan kadroların partide büyük bir arınmanın önünü açtığını belirterek şunları kaydetti: "Zoomcular ve değişimcilerin ihanet kadrosu Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönemez. Dönme şansı kapanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin siyasi saltanat merkezi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bunların babasının mülkü, tapulu, malı değildir." CHP'nin dış politika yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldırım, ülkenin güvenliği ve çıkarları söz konusu olduğunda siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ın Kıbrıs Barış Harekâtı dönemindeki işbirliğini örnek gösteren Yıldırım, "Vatan cephesinde olur ve burada hangi siyasi partinin olduğuna bakmayız. Ülkenin güvenliğine bakar, ülkenin geleceğine ve çıkarlarına bakarız" dedi.