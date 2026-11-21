İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendiği COP31 ile küresel iklim diplomasisinin buluşma noktası olduğunu belirtti.

Antalya'da dünyanın dört bir yanından liderlerin, uluslararası kuruluşların, uzmanların ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiğine işaret eden Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede diyalog, uzlaşı ve somut eylemi esas alan yaklaşımlarını ortaya koyduklarının altını çizdi.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığı olarak biz de zirve boyunca yürüttüğümüz stratejik iletişim ve kamu diplomasisi faaliyetlerinin yanı sıra düzenlediğimiz paneller ve toplantılar ile Türkiye'nin iklim vizyonunu uluslararası kamuoyuna aktarmaya, küresel farkındalığın güçlendirilmesine katkı sunduk. COP31'in, ortak geleceğimiz için verilen taahhütlerin somut adımlara dönüşmesine ve uluslararası dayanışmayı güçlendirecek kalıcı sonuçların elde edilmesine vesile olmasını temenni ediyor; emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör