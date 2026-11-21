Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde, 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi düzenlendi. Turkuvaz Medya'nın da sponsorları arasında yer aldığı ve "Kurgulanmış Güzellikler" temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, 14 ülkeden 28 konuşmacı yer aldı. Zirvede, güzellik algısının eğitimden istihdama, toplumsal görünürlükten öz saygıya kadar pek çok alanda kadınların hayatını nasıl etkilediği ele alındı. Programda güzellik baskısının oluşumu, toplumsal etkileri ve dijital dünyanın güzellik standartlarını nasıl şekillendirdiği tartışıldı. Zirveye Azerbaycan, Kamboçya, Pakistan, Sırbistan, Singapur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Hırvatistan'dan da devlet yetkilileri katıldı.





'KADININ DEĞERİ GÖRÜNÜŞÜYLE ÖLÇÜLEMEZ'

Zirvenin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi: "Ne yazık ki kusursuz görünme beklentisi kadınların hayatında aynanın önünde kalmıyor. Okula, iş yerine, toplantı salonuna, kürsüye kadar her yere onlarla birlikte giriyor. Üstelik bu beklenti kendi içinde çelişkilerle dolu. Kadınların görünür olması isteniyor ama nasıl görünecekleri başkaları tarafından belirleniyor. Kendilerine güvenmeye teşvik ediliyorlar fakat doğal hâlleriyle eleştiriliyorlar. Gençlikleri öne çıkarılıyor, yaş aldıklarında ise birikimleri yerine yüzlerindeki değişim konuşuluyor.





'YAKIN TARİHTE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI DAYATTILAR'

Yakın tarihimizde kadınların ne giydikleri nedeniyle eğitim ve çalışma hayatından dışlandıkları dönemlere tanıklık ettik. Başörtüsü yasakları, kadınlara dayatılan makbul kadın anlayışının en ağır örneklerinden biri oldu. Milyonlarca kadın inançları ve tercihleri nedeniyle temel haklarından mahrum bırakıldı. Kadınların özgürlüğü savunulurken nasıl giyineceklerine karar vermek, eşitlik ve özgürlük anlayışıyla açıkça çelişmektedir.





'GAZZE'DEKİ KADINLARI UNUTAMAYIZ'

Kadın ve adaleti konuştuğumuz bu salonda Gazze'yi anmadan sözlerimi tamamlayamam. Bugün hâlâ Gazzeli bir annenin derdi, çocuğuna bir lokma ekmek, bir yudum temiz su bulabilmek. Bu tabloya sessiz kalan bir dünya, kadın haklarından söz ederken nasıl kendi sözüne gölge düşürür, bunu sormak gerekir.





'DİJİTALLEŞME GÜZELLİK BEKLENTİSİ ÜRETİYOR'

Dijitalleşme, insanlığa büyük imkânlar sunuyor. Ancak aynı mecralar güzellik beklentilerinin en hızlı yeniden üretildiği alanlara da dönüştürülüyor. Dün dergi sayfalarında, reklamlarda ve televizyon ekranlarında karşılaştığımız ölçüler bugün sosyal medya aracılığıyla günün her anında bizimle. Algoritmalar aynı yüzleri, aynı bedenleri, aynı hayatları tekrar tekrar karşımıza çıkarıyor. İnsanlar da kendilerini gerçekte var olmayan bu görüntülerle kıyaslamaya başlıyor. Kadınların kendilerini sürekli değiştirmek zorunda hissettiği bir toplum yerine, kadınlara yönelik ön yargıları değiştiren bir toplum inşa etmeliyiz.





'MEDYA GÜZELLİK ALGIMIZI ŞEKİLLENDİRİYOR'

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı ise şunları söyledi: "Güzellik dayatması yalnızca bugüne özgü bir mesele değil. Tarih boyunca kadınların görünümü üzerinde farklı toplumsal beklentiler ve baskılar etkili oldu. Artık güzellik ölçütlerini yalnızca kişisel beğenilerimiz belirlemiyor. Medya, piyasa, dijital platformlar ve ticari kaygılar neyin güzel, neyin makbul sayılacağına dair algımızı şekillendiriyor. Kadınların kendilerine özgü farklılıklarını yok sayan bu yeni durum, belirli yüz hatlarını, beden ölçülerini ve ten renklerini her kadında olması gereken ölçütler olarak dayatıyor. Biz kadınların güzellikten vazgeçmesini değil, güzellik adı altında baskıcı kalıpların bir zorunluluk olmaktan çıkmasını istiyoruz. Çünkü kadınların topluma güzellik borcu yok. Aksine toplumun kadınlara saygı ve adalet borcu vardır.





'GÖRÜNÜŞ ÜZERİNDEN ELEŞTİRMEK PSİKOLOJİK ŞİDDETTİR'

Beklentileri karşılamak için çabalayan kadınlar çok sayıda ürün ve hizmet satın almak zorunda kalıyor. Dahası bu dayatmalar toplumdaki saygının ölçütüne dönüştüğünde konu güzellikten çıkıp insan onurunun yok sayılması hâline geliyor. Bu nedenle güzellik üzerinden kurulan baskıyı fırsat eşitliği, adalet ve insan onuru perspektifinden ele almak zorundayız. Bir kadının kilosu nedeniyle aşağılanması, yaşlandığı için değersizleştirilmesi ya da görünüşü üzerinden sürekli eleştirilmesi psikolojik şiddettir. Bu yıl zirvemizle birlikte başlattığımız 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kampanyamızda güzellik dayatmasının bu boyutuna da dikkat çekeceğiz."





'GÜZELLİK REJİMİNİN BASKISI HİSSEDİLİR'

Zirvenin tematik çerçeve konuşmasını gerçekleştiren sosyolog ve yazar Dr. Nazife Şişman, şu ifadeleri kullandı: "Modern dönemde güzellik önce öznel bir beğeni meselesine, ardından da kişinin sorumluluğuna, yani bir ödeve dönüştü. Güzellik rejimi, görünüşe dair standartları öz denetime ve öz değere bağlayan, çoğu yazılı olmayan bir kurallar bütünüdür. Yazılı değildir ama baskısı hissedilir.



LİDERLER OTURUMU VE AÇILIŞ PANELİ

Zirvenin ilk günkü programında açılış konuşmalarının ardından "Kusursuz Suretlerin Ötesinde: Kadının Güçlenmesi için Küresel İş Birliği" başlıklı Liderler Oturumu ile "Güzellik Rejimi: İdeali Kim Belirliyor?" başlıklı açılış paneli yer aldı. Oturumlarda kadınların güçlenmesi, güzellik standartlarının oluşumu ve bu standartların toplumsal etkileri ele alındı.